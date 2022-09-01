Венгрия договорилась с рф о дополнительных поставках газа с 1 сентября — Finance.ua

Венгрия договорилась с рф о дополнительных поставках газа с 1 сентября Сегодня 09:45 — Энергетика

«Газпром» с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook

«С „Газпромом“ достигнута договоренность: в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!», — написал Сийярто.

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Венгерский министр не указал, сколько будет стоить дополнительный газ.

«Газпром» в августе уже начал увеличивать поставки газа в Венгрию, добавив к ранее согласованным поставкам по газопроводу «Турецкий поток».

По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров газа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет.

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Економічна Правда По материалам:

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