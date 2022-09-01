Венгрия договорилась с рф о дополнительных поставках газа с 1 сентября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия договорилась с рф о дополнительных поставках газа с 1 сентября

Энергетика
43
«Газпром» с 1 сентября будет поставлять в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook.
«С „Газпромом“ достигнута договоренность: в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!», — написал Сийярто.
Читайте также
Венгерский министр не указал, сколько будет стоить дополнительный газ.
«Газпром» в августе уже начал увеличивать поставки газа в Венгрию, добавив к ранее согласованным поставкам по газопроводу «Турецкий поток».
По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров газа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ.
Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.