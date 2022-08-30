«Газпром» еще больше сокращает поставки газа во Францию — Finance.ua
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«Газпром» еще больше сокращает поставки газа во Францию

Энергетика
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российский «Газпром» сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий в контрактах».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Engie.
«Газпром» сообщил Engie, что причиной послужили якобы «разногласия по некоторым контрактам». Такой шаг «Газпрому» сигнализирует о дальнейшем сокращении поставок энергии в Европу на фоне уже созданного россией энергетического кризиса в регионе.
Объявлению предшествовал призыв премьер-министра Франции Элизабет Борн в понедельник к бизнесу сократить потребление энергии, или столкнуться с возможным нормированием этой зимой, если россия прекратит поставки газа.
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«Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед своими клиентами и собственными требованиями, а также ввела ряд мер по значительному уменьшению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть вследствие прекращения поставок газа» «Газпромом», — говорится в заявлении компании во вторник.
Поставки «Газпрома» для Engie уже значительно сократились с начала полномасштабной войны россии против Украины. Российская компания последовательно сокращает поставки в ряд стран Европы, в частности, в Германию, Италию, Францию и др. Кроме того, «Газпром» ранее полностью прекратил поставки из-за отказа некоторых стран платить за голубое топливо рублями.
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Ранее на фоне заявления «Газпрома» о полной остановке поставок по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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