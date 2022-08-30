Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро, — Bloomberg
Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку в 1000 евро за 1 МВт-час. Такой рост стоимости произошел впервые.
Об этом сообщает Bloomberg.
Журналисты указывают, что с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25%.
Соответствующее увеличение стоимости произошло из-за набирающего обороты энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок в ЕС природного газа из россии.
Также росту цен на электроэнергию способствует сокращение генерации французскими атомными станциями.
«Во Франции национальные эталонные контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за 1 МВт-час», — пишет Bloomberg.
Кроме того, в агентстве отметили, что 29 августа контракты на поставку электричества в Германии выросли в цене на 6,6% — до 1050 евро за МВт-час.
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