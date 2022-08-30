Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро, — Bloomberg Сегодня 10:15 — Энергетика

Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро, — Bloomberg

Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку в 1000 евро за 1 МВт-час. Такой рост стоимости произошел впервые.

Об этом сообщает Bloomberg

Журналисты указывают, что с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25%.

Соответствующее увеличение стоимости произошло из-за набирающего обороты энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок в ЕС природного газа из россии.

Также росту цен на электроэнергию способствует сокращение генерации французскими атомными станциями.

«Во Франции национальные эталонные контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за 1 МВт-час», — пишет Bloomberg.

Кроме того, в агентстве отметили, что 29 августа контракты на поставку электричества в Германии выросли в цене на 6,6% — до 1050 евро за МВт-час.

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