Венгерский OTP Bank не может найти покупателей на банк в рф — Finance.ua

Венгерский OTP Bank не может найти покупателей на банк в рф Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Венгерский OTP Bank не может найти покупателей на банк в рф

Венгерская OTP Group уменьшает свою деятельность в россии и готова полностью выйти с рынка, продав там свою дочку. Но отыскать возможных покупателей не просто.

Об этом заявил глава правления украинского OTP Bank Владимир Мудрый в интервью Forbes.

Он напомнил, что президент группы OTP Шандор Чани выразил готовность продать российский банк по крайней мере за 50% от его рыночной стоимости.

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«Основное, как мне кажется, то, что нет заявлений типа „рассматриваем стратегически, планируем“ и т. д. Есть четкое заявление — готовы продать хоть сегодня», — отметил Мудрый.

В то же время есть вопросы, кому в россии можно продать OTP Bank. «Большинство инвесторов подсанкционные, а новые иностранные особо туда не заходят», — объясняет он.

Также глава украинского OTP возразил, что венгерская группа получала много предложений о продаже банка.

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По его словам, с 2022 года OTP уменьшает свой бизнес в россии, чего, в частности, требуют европейский и американский регуляторы. Так, на сегодняшний день корпоративный портфель снизился на 85%, новых кредитов юрлицам банк не выдает, а количество отделений сократилось на 39%.

Как сообщалось, в апреле ЕЦБ усилил давление на европейские банки, до сих пор не ушедшие с российского рынка.

Сейчас в россии продолжают работать три «дочки» европейских банков — «Райффайзенбанк», «ЮниКредит Банк» и «ОТП Банк». Все они в 2022 году после начала полномасштабного вторжения россии в Украину заявляли, что рассматривают возможность уйти из рф, однако до сих пор этого не сделали.

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Согласно отчетности OTP Bank, его российское подразделение в 2023 году получило 240 млн евро чистой прибыли, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году. Однако финансовые результаты «ОТП Банка» в несколько раз ниже показателей «дочек» RBI и UniCredit. Так, чистая прибыль «Райффайзенбанка» в 2023 году составила 1,34 млрд евро, что составляет 56% в общей прибыли группы. российский «ЮниКредит Банк» заработал 665 млн евро чистой прибыли, результат всей группы составил 9,5 млрд евро.

Фінансовий клуб По материалам:

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