Дочерний банк венгерского OTP в россии увеличил доходы в 150 раз — Finance.ua

Дочерний банк венгерского OTP в россии увеличил доходы в 150 раз Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Дочерний банк венгерского OTP в россии увеличил доходы в 150 раз

Чистая прибыль российского «ОТП-банка» (входит в венгерскую банковскую OTP Group) за 2023 год по местным стандартам отчетности составила 21,4 млрд рублей.

Годом ранее «ОТП-банк» заработал лишь 132,9 млн рублей прибыли, а после корректировки финансовый результат банка вообще был отрицательным, пишет российское финансовое издание Frank Media.

Чистые процентные доходы российского банка OTP до формирования резервов в 2023 году выросли на 61,3% - до 23,8 млрд рублей, а после — в 2,4 раза, до 18,8 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 53,9% - до 12,5 млрд рублей.

Активы российского «ОТП-банка» за год увеличились вдвое и к концу 2023 года составили 354,6 млрд рублей. Кредитный портфель вырос в 2,1 раза — до 288,3 млрд рублей.

Средства корпоративных клиентов в банке на 31 декабря прошлого года составили 300,9 млрд рублей (рост в 2,4 раза в год), вклады физлиц — 77 млрд рублей (+38,9%).

Капитал кредитной организации за год увеличился на 8 млрд рублей — до 40,2 млрд рублей. За прошлый год российский банк выплатил венгерской OTP Group дивидендов на 13,5 млрд рублей.

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Напомним, в мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Такое решение было принято из-за позиции руководства банка продолжать работу в россии, реструктуризацию кредитов для российских военных и фактическое признание террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

С этого времени Венгрия неоднократно шантажировала Украину и блокировала выделение военной помощи. В сентябре 2023 года НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank в перечне международных спонсоров войны. В Нацагентстве надеялись, что такое решение убедит Венгрию разблокировать выделение 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа.

Фінансовий клуб По материалам:

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