Венгерский лоукостер меняет правила регистрации для части пассажиров — Finance.ua

Венгерский лоукостер меняет правила регистрации для части пассажиров Сегодня 09:30 — Личные финансы

Венгерский лоукостер меняет правила регистрации для части пассажиров

Лоукостер Wizz Air с 12 июня сокращает время прохождения бесплатной онлайн-регистрации.

Как сообщает Avianews , теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию. Сейчас этот срок составляет от 48 до 3 часов до вылета.

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Новые правила коснутся пассажиров, купивших билеты по самым дешевым тарифам и не оплативших сбор за выбор места в самолете.

Такие пассажиры смогут бесплатно зарегистрироваться на рейс онлайн в период от 24 до 3 часов до вылета. Если это не сделать, за регистрацию и получение посадочного талона в аэропорту придется заплатить сбор в размере 40 евро.

Пассажир, оплативший выбор места или купивший тариф с этой услугой, сможет зарегистрироваться на рейс в период от 30 дней до 3 часов до вылета.

Справка Finance.ua:

21 апреля 2023 года сообщалось о том, что Wizz Air вводит «подписку» на авиабилеты. Услуга позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев;

сервис будет распространяться на все международные маршруты Wizz Air из Польши и на все внутренние маршруты в Италии. Подписка на авиабилеты доступна с 5 мая 2023 года в тестовом режиме.

УНІАН По материалам:

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