Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер — Finance.ua

Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер Сегодня 17:20 — Личные финансы

Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления и расширять свою сеть. В системе бронирования авиабилетов появилось еще 3 направления.

В этот раз перевозчик планирует обслуживать новые рейсы из Италии и Англии.

В частности, Wizz Air полетит из Лондона в Прагу и Хургаду, а также из Катаньи на Мальту.

Катанья — Мальта — с 1 июля 2023 г. — 6 раз в неделю;

Лондон (Гатвик) — Прага — с 29 октября — 6 раз в неделю;

Лондон (Гатвик) — Хургада — с 31 октября — трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Стоимость билетов, например, из Катаньи на Мальту начинается от 14,99 евро, а из Лондона в Хургаду — 75,99 фунта стерлингов.

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Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц, который доступен в авиакомпании.

Авиабилеты Катанья — Мальта на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz

Авиабилеты Лондон (Гатвик) — Хургада на 1 июля 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

Телеканал 24 По материалам:

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