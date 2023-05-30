Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер — Finance.ua
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Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер

Личные финансы
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Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер
Три новых рейса от Wizz Air: куда будет летать лоукостер
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления и расширять свою сеть. В системе бронирования авиабилетов появилось еще 3 направления.
В этот раз перевозчик планирует обслуживать новые рейсы из Италии и Англии.
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В частности, Wizz Air полетит из Лондона в Прагу и Хургаду, а также из Катаньи на Мальту.
  • Катанья — Мальта — с 1 июля 2023 г. — 6 раз в неделю;
  • Лондон (Гатвик) — Прага — с 29 октября — 6 раз в неделю;
  • Лондон (Гатвик) — Хургада — с 31 октября — трижды в неделю.
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Стоимость билетов, например, из Катаньи на Мальту начинается от 14,99 евро, а из Лондона в Хургаду — 75,99 фунта стерлингов.
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Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц, который доступен в авиакомпании.
Авиабилеты Катанья — Мальта на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz
Авиабилеты Катанья — Мальта на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz
Авиабилеты Лондон (Гатвик) — Хургада на 1 июля 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Авиабилеты Лондон (Гатвик) — Хургада на 1 июля 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air

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По материалам:
Телеканал 24
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