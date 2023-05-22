Wizz Air открыла два новых рейса: откуда и куда полетит — Finance.ua

Wizz Air открыла два новых рейса: откуда и куда полетит Сегодня 15:32 — Мир

Wizz Air открыла два новых рейса: откуда и куда полетит

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air продолжает открывать новые направления и расширять свою сеть. В системе бронирования авиабилетов появились еще два новых направления.

Так, лоукостер добавляет два новых рейса в собственную сеть из Северной Македонии. Полетит в Словению и Люксембург.

Детали новых рейсов:

Скопье — Любляна (Словения) — с 27 сентября 2023 года — дважды в неделю;

Скопье — Люксембург (Люксембург) — с 18 декабря 2023 года — трижды в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен на месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также советуем воспользоваться удобным поисковым агрегатором kiwi.com

Ранее стало известно, что венгерская авиакомпания Wizz Air откроет 9 новых авиасообщений из Польши. Перевозчик уже запустил продажу билетов на новые рейсы из пяти польских городов.

Запуск всех рейсов запланирован в период с октября по декабрь 2023:

Краков — Валенсия (Испания) с 3 декабря дважды в неделю;

Вроцлав — Валенсия (Испания) с 30 октября трижды в неделю;

Вроцлав — Малага (Испания) с 31 октября трижды в неделю;

Гданьск — Копенгаген (Дания) с 29 октября 5 раз в неделю;

Гданьск — Тенерифе (Испания) с 29 октября дважды в неделю;

Гданьск — Аликанте (Испания) с 30 октября трижды в неделю;

Катовице — Копенгаген (Дания) с 29 октября 4 раза в неделю;

Катовице — Аликанте (Испания) с 31 октября трижды в неделю;

Варшава — Агадыр (Марокко) с 4 ноября дважды в неделю.

Кроме того, Wizz Air вводит услугу подписки на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.

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Телеканал 24 По материалам:

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