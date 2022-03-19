Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка — Finance.ua
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Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка

Сегодня 05:32Фондовый рынок
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Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынкаВенгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка
OTP Group анализирует последствия выхода из российского рынка.
Венгерская OTP Grouр анализирует все возможные сценарии своего дальнейшего присутствия в россии, в частности, оценивает последствия ухода с этого рынка.
«Мы постепенно сокращаем наш портфель корпоративных кредитов в России, не инвестируем в российские государственные ценные бумаги, операции с ними приостановлены по всей группе. OTP Bank Plc. не предоставляет финансирование своему дочернему банку в россии», — заявили в компании.
В OTP Grouр добавили, что постоянно рассматривали вопрос необходимости внесения дальнейших изменений в присутствии.
«Мы анализируем все возможные варианты, в том числе оцениваем условия и последствия ухода с российского рынка», — заявила группа.
Группа продолжает поддерживать свою украинскую «дочку».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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