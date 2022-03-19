Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка — Finance.ua

Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка

Сегодня 05:32 — Фондовый рынок

Венгерская OTP Group не исключает выход из российского рынка

OTP Group анализирует последствия выхода из российского рынка.

Венгерская OTP Grouр анализирует все возможные сценарии своего дальнейшего присутствия в россии, в частности, оценивает последствия ухода с этого рынка.

«Мы постепенно сокращаем наш портфель корпоративных кредитов в России, не инвестируем в российские государственные ценные бумаги, операции с ними приостановлены по всей группе. OTP Bank Plc. не предоставляет финансирование своему дочернему банку в россии», — заявили в компании.

В OTP Grouр добавили, что постоянно рассматривали вопрос необходимости внесения дальнейших изменений в присутствии.

«Мы анализируем все возможные варианты, в том числе оцениваем условия и последствия ухода с российского рынка», — заявила группа.

Группа продолжает поддерживать свою украинскую «дочку».

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