российский Райффайзен Банк воспользовался «лазейкой» для обхода санкций — Finance.ua
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российский Райффайзен Банк воспользовался «лазейкой» для обхода санкций

Сегодня 10:31Финтех и Карты
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Райффайзен Банк россии сделал все свои карты Visa и Mastercard бессрочными. Об этом недавно сообщила пресс-служба банка.
Что это значит? Физические лица, предприниматели и владельцы малого и микробизнеса страны-оккупанта смогут использовать свои карты на территории рф без ограничения срока действия.
«В текущей ситуации Райффайзен Банк предложил клиентам простое решение, чтобы они могли продолжить пользоваться картами», — говорится в сообщении банка.
То есть, по сути, Райффайзен Банк идет в обход санкций путем замены статуса карт на бессрочные.
В банке отмечают, что перевыпускать карты не нужно — срок работы действующих карт был продлен автоматически.
Finance.ua разослал украинскому и российскому филиалам Райффайзен Банка и платежным системам Visa и Mastercard запросы, в которых попросил разъяснить позиции компаний по этой ситуации.
К сожалению, от Райффайзен Банка рф, а также компаний Visa и Mastercard по состоянию на утро 17 марта мы так и не получили официальных комментариев.
В Райффайзен Банк Украина предоставили только официальную позицию. В банке отмечают, что компания действует в соответствии с украинским законодательством и соблюдает все установленные требования военного положения в Украине.
«Банк прекратил отношения с клиентами и деньгами, имеющими российское и белорусское происхождение. Мы поддерживаем санкции против страны-агрессора... Мы являемся частью большой международной сети. Наши акционеры — Райффайзен Банк Интернациональ и Европейский банк реконструкции и развития — решительно осудили немотивированную и кровавую агрессию российской федерации против суверенитета Украинского государства», — говорится в сообщении.

Такие «лазейки» — не редкость?

В комментарии для Finance.ua эксперт банковского рынка, попросивший не называть его имени, заявил, что практика продления срока действия карт не редкость и используется как крайняя мера, когда перевыпуск карт усложнен.
«Например, в Украине срок действия карт продлевал Ощадбанк для переселенцев, а сейчас, когда в стране война, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, банк „Глобус“ и др. продлили срок действия карт для удобства клиентов», — отмечает спикер.
По его словам, банки не скрывают эти карты, а отчитываются за них перед НБУ и платежными системами.
«Карты — это интеллектуальная собственность международных платежных систем (МПС. — Ред.), поэтому за них банк выплачивает МПС плату — card fee — в зависимости от уровня карты. Classic — бесплатно, а Gold и выше стоят банку денег. Когда в россии Райфайзенбанк говорит, что сделал срок действия карт неограниченным после того, как МПС заявили об остановке деятельности в россии, кроме моральной (а точнее аморальной. — Авт.) стороны вопроса, возникает еще и весьма прагматичная. Как и по какому принципу Райфайзенбанк будет вести расчеты за использование интеллектуальной собственности международных платежных систем? Например, когда Visa вышла с рынка россии, они четко приказали не использовать текущие и не выпускать новые карты, остановили бизнес. То есть Райфайзенбанк россия сознательно нарушает авторские права МПС Visa и не планирует за них платить. Это банальная кража. Неужели российская прибыль настолько доминирует в группе, что головной офис в Вене только де-юре?» — удивляется эксперт.
Спикер заявил, что такое поведение очень странное для международной банковской группы.
«Кстати, с картами Mastercard тоже не все так однозначно. Как недавно заявил министр МИД Дмитрий Кулеба, Visa полностью вышла с рынка, а с Mastercard будут еще разговаривать. С тех пор рынок не услышал ни одного комментария от Mastercard относительно их планов зарабатывать или все же не зарабатывать в россии, например, на таких картах Райфайзенбанка или внутренних транзакциях по этим картам», — подытожил наш собеседник.

Справка Finance.ua:

  • кстати, австрийский Raiffeisenbank заявил, что «рассматривает все стратегические опции» в отношении россии — вплоть до «управляемого выхода» из дочернего российского Райффайзенбанка;
  • в пресс-службе российского «Райффайзена», как сообщают российские СМИ, сказали: «Райффайзен Банк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято. Мы оказываем все финансовые сервисы в полном объеме и готовы обеспечивать бесперебойную доступность операций для наших клиентов, чтобы максимально защитить их интересы»;
  • напомним, 5 марта платежные услуги Visa и Mastercard заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам;
  • как заявили в центробанке россии, все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в россии в обычном режиме, а трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны;
  • издание dev.ua пишет, что американские санкции пока не работают в полной мере — еще есть много российских банков, картами которых россияне пользуются в других странах.

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По материалам: Finance.UA
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