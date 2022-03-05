Карта или наличка: как лучше расплачиваться за границей — Finance.ua

Карта или наличка: как лучше расплачиваться за границей

Сегодня 09:05 — Личные финансы

Деньги

Из-за войны в Украине резко выросло число беженцев за границу. Как там оплатить покупку продуктов, лекарств, одежды, самого необходимого? Эксперты дали несколько полезных рекомендаций.

Не спешите снимать наличную гривну

Прежде всего, не спешите в Украине снимать с карты наличную гривну. За границей с ней будут проблемы: поменять ее на местную валюту вы если и сможете, то по очень невыгодному курсу. Туда вывозить ее никакого смысла нет, разве что у вас совсем нет других накоплений.

А вот банковские карты пригодятся. Банки начали массово открывать свои карты для оплаты за рубежом. Например, ПриватБанк открыл все свои карты для возможности оплаты за границей, точно так же сделало и большинство других банков.

Банки устанавливают для своих карт специальные курсы по карточным операциям. Т.е. вы вполне можете рассчитаться в магазинах, на АЗС, в других местах именно картой. Это гораздо выгоднее, чем пытаться там поменять наличную гривну на местную валюту. Наличная гривна там сейчас котируется очень низко.

Стоит ли снимать там наличные? Эксперты утверждают, что не стоит. При оплате картами на платежных терминалах (в магазинах, АЗС, других местах) банки не берут комиссию, а при снятии наличных в банкоматах — берут. Особенно это касается кредитных карт: если снятие будет за счет кредитного лимита, то дополнительные расходы будут ощутимыми. Да и незачем это делать, за границей карты принимают везде.

Лучше запастись картами разных банков

Возьмите с собой все карты, которые у вас есть. И постарайтесь равномерно распределить между ними средства. Если какая-то карта не будет работать, сможете расплатиться другой. Помните: за границей перевыпустить пластиковую карту не выйдет.

Телефон с NFC — «наше все»

В идеале, конечно, расплачиваться с помощью технологии Google Pay или Apple Pay, например, телефоном с поддержкой NFC. В этом случае можно открыть виртуальную карту того или иного банка и перегнать на нее средства для расчетов. Пластиковая карта может выйти из строя, в конце концов, в суматохе ее можно потерять. В этом плане виртуальные карты и Google/Apple Pay — более надежно.

Экономьте наличные

Если у вас есть с собой и наличная валюта (доллары, евро, злотые и т.п.) и банковские карты, сначала тратьте то, что у вас на карточных счетах. Наличные оставьте в качестве резерва.

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Причем, если какие-то банки оставили доступными кредитные средства, тратьте именно их. Свои вы всегда успеете потратить. Украинские банки массово продлили кредитные каникулы на 1-2 и больше месяцев, вы успеете вернуться домой и отдать банку долги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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