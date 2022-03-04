Как работает ПриватБанк 4 марта 2022 года — Finance.ua
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Как работает ПриватБанк 4 марта 2022 года

Сегодня 12:14Личные финансы
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ПриватБанк ПриватБанк
4 марта 2022 г. ПриватБанк работает в нормальном режиме.
Сегодня в сети в городах Украины работают:
  • 744 отделения;
  • 5 143 банкомата с наличными;
  • 10350 терминалов на кассах.
1,9 млрд грн перечислено клиентами на счета НБУ для ВСУ и гуманитарной помощи украинцам.
️График работы. 5-8 марта ПриватБанк будет работать — отделения откроются, где это возможно, и будут работать в сокращенном режиме: с 10 до 13 часов. Украинская финансовая система и система электронных платежей НБУ будут работать в выходные дни без ограничений.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк отменил какие-либо комиссии за получение наличных с карт и счетов в отделениях банка;
  • клиенты ПриватБанка за границей могут свободно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет. Клиенты банка, находящиеся за границей, могут обращаться в контакт-центр по телефону: +38 073 716 11 31;
  • в условиях военного положения ограничено снятие наличных в банкоматах ПриватБанка: 20 000 грн в 3 часа, 100 000 грн в сутки. В банкоматах других банков: 1000 грн/одна операция; 15 000 грн в 3 часа. Такие лимиты установлены, чтобы как можно больше клиентов имели возможность получить наличные деньги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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