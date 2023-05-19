Великобритания запретит российские алмазы, медь, алюминий и никель — Finance.ua

Великобритания запретит российские алмазы, медь, алюминий и никель
Премьер Риши Сунак объявит о запрете поставок российских алмазов в Великобританию, так как он и другие лидеры G7 ужесточают санкции против Владимира Путина.
Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций, поскольку премьер-министр и его союзники используют ежегодный саммит G7 в Токио для удвоения поддержки Украины, сообщает телеканал Sky News.
Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также на замораживание экспортного рынка алмазов стоимостью 4 млрд долларов (3,2 млрд фунтов стерлингов).
Великобритания также вводит санкции еще в отношении 86 человек и компаний из путинского военно-промышленного комплекса.
«Санкции, введенные против россии Великобританией и партнерами по G7, оказывают явное и прогрессивное влияние на снижение уровня военных усилий путина. Большая семерка остается единственной перед лицом угрозы со стороны россии и твердо поддерживает Украину», — сказал Сунак.
Пресс-секретарь премьер-министра заявила, что правительство ожидает, что все партнеры по G7 объявят о санкциях, чтобы продемонстрировать силу против москвы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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