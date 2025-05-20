Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года — Finance.ua

Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года 20.05.2025, 01:24 — Криптовалюта

Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года

С 1 января 2026 года все криптовалютные компании, работающие в Великобритании или обслуживающие ее граждан, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о каждом пользователе и каждой транзакции.

Новые правила будут введены в рамках глобальной инициативы Cryptoasset Reporting Framework (CARF).

Цель нововведения — усиление прозрачности крипторынка и борьба с уклонением от уплаты налогов, что должно приблизить стандарты отчетности в криптосфере к банковским.

Компании должны будут собрать и передать HMRC следующую информацию о пользователях:

полное имя, адрес и налоговый идентификационный номер (TIN);

данные обо всех транзакциях: типе и количестве активов, стоимости и характере операции.

Обязательство распространяется как на внутренние, так и иностранные платформы, работающие с британскими клиентами. За нарушение или неполную отчетность предусмотрены штрафы до £300 за каждого пользователя.

Несмотря на то, что обязательная отчетность начнется только в 2026-м, британские власти рекомендуют компаниям начать сбор данных уже сейчас, чтобы успеть адаптировать свои процессы и инфраструктуру.

Таким образом, британское правительство стремится соединить регулирование с поддержкой финтеха. В апреле во время UK Fintech Week минист финансов Рейчел Ривз заявила о подготовке законопроекта, интегрирующего биржи, кастодиальные сервисы и других участников крипторынка в единое регуляторное поле.

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«Надежные правила в сфере криптовалют повысят доверие инвесторов, будут способствовать развитию финтеха и защитят граждан по всей стране», — подчеркнула Ривз.

Британия также исследует возможность создания трансатлантической регуляторной песочницы для цифровых активов в сотрудничестве с США.

и т. п. — без дополнительных требований для зарубежных эмитентов стейблкоинов или ограничений по объемам транзакций. Новый подход страны отличается от регулирования MiCA, принятого в Европейском Союзе. Вместо создания отдельной структуры, Великобритания интегрирует криптовалюты в уже действующее финансовое законодательство. Это касается кредитования, стейкинга, стабильных монет— без дополнительных требований для зарубежных эмитентов стейблкоинов или ограничений по объемам транзакций.

borgexpert По материалам:

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