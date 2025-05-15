В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва — Finance.ua
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В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва

Криптовалюта
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В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва
В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва
В сети появилась информация о возможном создании украинскими властями государственного стратегического биткоин-резерва. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, пишет Incrypted.
Он сообщил, что в ближайшее время планирует представить соответствующий законопроект. Пока текст находится в стадии доработки.
Отметим, что в начале февраля 2025 года Железняк уже говорил о подготовке законодательной инициативы о возможности создания криптовалютных резервов. Тогда нардеп не раскрыл детали.
«Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности делать крипторезервы», — сказал он.
Глава Binance в СЭЭ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков в комментарии Incrypted заявил, что Binance одобряет стремление Украины создать стратегический крипторезерв. Он добавил:
«Создание такого резерва потребует значительных изменений в законодательстве, что указывает на то, что этот процесс не будет быстрым. Еще одним положительным аспектом является то, что эта инициатива, вероятно, приведет к большей ясности в регулировании криптоактивов в Украине, поскольку правительству необходимо будет более четко сформулировать свою позицию по этому вопросу».
Напомним, в Украине активно идет процесс создания регулирования сектора криптовалют. В конце апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно одобрил законопроект о виртуальных активах. Ожидалось, что проект закона будет внесен в Верховную Раду к первому чтению в ближайшее время.
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Однако недавно Железняк заявил, что законопроект о виртуальных активах был снят с рассмотрения по инициативе Офиса президента. По его словам, на это повлияла позиция Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в частности ее главы — Руслана Магомедова.
Позже Комиссия заявила, что «не имеет никакого отношения к решениям о возможной остановке или блокировании рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, поскольку не наделена такими полномочиями». Кроме того, она подала в Верховную Раду перечень из 80 поправок и замечаний к обновленному законопроекту.
А вот глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп Даниил Гетманцев заявил, что вопрос о запуске такого резерва пока не стоит.
«Нет, украинский парламент не планирует запускать никакие резервы. Тем более стратегические. Тем более bitcoin. Это вообще не дело парламента», — написал он.
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По материалам:
incrypted
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