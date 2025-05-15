В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва — Finance.ua

В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва Сегодня 18:37 — Криптовалюта

В Украине заявили о подготовке к возможному созданию национального биткоин-резерва

В сети появилась информация о возможном создании украинскими властями государственного стратегического биткоин-резерва. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, пишет Incrypted.

Он сообщил, что в ближайшее время планирует представить соответствующий законопроект. Пока текст находится в стадии доработки.

Отметим, что в начале февраля 2025 года Железняк уже говорил о подготовке законодательной инициативы о возможности создания криптовалютных резервов. Тогда нардеп не раскрыл детали.

«Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности делать крипторезервы», — сказал он.

Глава Binance в СЭЭ, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков в комментарии Incrypted заявил, что Binance одобряет стремление Украины создать стратегический крипторезерв. Он добавил:

«Создание такого резерва потребует значительных изменений в законодательстве, что указывает на то, что этот процесс не будет быстрым. Еще одним положительным аспектом является то, что эта инициатива, вероятно, приведет к большей ясности в регулировании криптоактивов в Украине, поскольку правительству необходимо будет более четко сформулировать свою позицию по этому вопросу».

Напомним, в Украине активно идет процесс создания регулирования сектора криптовалют. В конце апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно одобрил законопроект о виртуальных активах. Ожидалось, что проект закона будет внесен в Верховную Раду к первому чтению в ближайшее время.

Читайте также У НКЦБФР имеется 80 замечаний к законопроекту о криптовалютах

Однако недавно Железняк заявил, что законопроект о виртуальных активах был снят с рассмотрения по инициативе Офиса президента. По его словам, на это повлияла позиция Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в частности ее главы — Руслана Магомедова.

Позже Комиссия заявила, что «не имеет никакого отношения к решениям о возможной остановке или блокировании рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, поскольку не наделена такими полномочиями». Кроме того, она подала в Верховную Раду перечень из 80 поправок и замечаний к обновленному законопроекту.

А вот глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп Даниил Гетманцев заявил, что вопрос о запуске такого резерва пока не стоит.

«Нет, украинский парламент не планирует запускать никакие резервы. Тем более стратегические. Тем более bitcoin . Это вообще не дело парламента», — написал он.

История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.