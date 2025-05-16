В еврозоне обозначили сроки запуска цифрового евро — Finance.ua

В еврозоне обозначили сроки запуска цифрового евро Сегодня 20:40 — Криптовалюта

В еврозоне обозначили сроки запуска цифрового евро

Европейский центральный банк надеется принять все политические решения до начала следующего года для выпуска цифрового евро, а затем ему понадобится два-три года для запуска валюты.

Об этом заявил в четверг член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, передает Reuters.

ЕЦБ работает над цифровой версией евро уже много лет, но прогресс идет медленнее, чем ожидалось, в основном из-за того, что законодательство, чтобы разрешить банку начать работу, все еще не принято, отмечает издание.

Однако финансовые потрясения после избрания Дональда Трампа президентом США, как отмечается, усилили срочность, на фоне того, как Европа полагается на крупные американские компании для большинства цифровых платежей, что является потенциальной уязвимостью.

«Я надеюсь, что все будет сделано к началу следующего года, в начале следующего года. Нам нужно законодательство, и после этого двух-трех лет будет достаточно, чтобы запустить цифровой евро», — сказал Чиполлоне на конференции, когда его спросили о сроках разработки правовой базы.

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В отличие от карточных платежей, таких как Visa или Mastercard, потребители, которые расплачиваются цифровыми деньгами, как сообщается, будут иметь прямое право требования к центральному банку, и их средства будут аналогичны функциям и безопасности наличных.

Это, как отмечается, позволит клиентам производить прямые платежи как в онлайн, так и в оффлайн-форматах.

Чиполлоне сказал, что ключевым препятствием является получение политического соглашения от государств-членов ЕС, но это может быть достигнуто к лету. Работа Европейского парламента может занять немного больше времени, добавил он.

На вопрос, мог ли Трамп ускорить этот процесс, глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало, выступая на том же мероприятии, сказал, что это усилило решимость ЕЦБ.

УНН По материалам:

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