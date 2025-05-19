Какие риски и преимущества скрывают в себе мемкоины — Finance.ua

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Какие риски и преимущества скрывают в себе мемкоины

Криптовалюта
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Какие риски и преимущества скрывают в себе мемкоины
Какие риски и преимущества скрывают в себе мемкоины
Мемкоины — это криптовалюты, созданные на основе популярных интернет-мемов или как сатирический ответ на общую ситуацию на рынке. В отличие от классических криптовалют, большинство мемкоинов не имеют серьезной технологической основы или практического применения.
Основной особенностью мемкоинов является отсутствие их фундаментальной ценности или реального применения в экономике. Их цена обычно определяется спекуляциями и хайпами. Это, наконец, несет в себе высокий уровень риска для инвесторов. Кроме того, мемкоины не имеют того же уровня технологической основы или использования в реальных сферах, как, например, биткоин или эфириум. Так, например, цена определенного мемкоина может вырасти в 10 раз в день и упасть вдвое на следующий.

Курс криптовалют к доллару 💵

Как следствие, все это приводит к появлению мошенников, которые создают и раскручивают определенный проект, обещая заоблачную прибыль, а когда пользователи «заводят» в этот проект немалую сумму денег, злоумышленники мгновенно снимают все и исчезают.
Если вы собираетесь вложиться в мемкоины, то помните о волатильности. Отметим, что мемкоины являются едва ли не самой волатильной частью криптовалют. Их цена может резко колебаться из-за популярности мемов в социальных сетях, либо из-за изменения настроений в криптосообществе, либо из-за упоминаний в соцсетях каких-то знаменитостей. Как следствие, это приводит к манипуляциям с ценами мемкоинов на рынке и может негативно отразиться на вашем финансовом положении, ведь крупные игроки могут искусственно взвинчивать цену (памп-энд-дамп. — Ред.).

Риски традиционных криптовалют

Отметим, что правительства по-разному относятся к криптовалютам и это, в конечном итоге, несет в себе опасность.
В это число входит и Украина. Пока у нас криптовалюта не легализована, но Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики недавно сообщил, что в Украине планируется легализация криптовалют до лета 2025 года. Так, на сегодняшний день существует два зарегистрированных законопроекта: № 10225 (от Налогового комитета) и № 10225−1 (от Минцифры).
Также к числу рисков относительно традиционных криптовалют можно отнести:
  • технологическую конкуренцию и проблемы: сбои, хакерские атаки или появление новых блокчейнов;
  • колебания рынка: даже биткоин способен существенно рухнуть во время коррекций. Иногда такой обвал может достигать десятков процентов;
  • низкая доходность в краткосрочной перспективе (по сравнению с мемкоинами).

Преимущества мемкоинов и традиционных криптовалют

Не только рисками богат мир криптовалют. Если вы думаете, что в этой нише нет положительной стороны, то ошибаетесь.
Так, преимуществами мемкоинов являются:
  • хороший потенциал прибыли. За короткое время могут расти на сотни или тысячи процентов;
  • низкий порог входа. Часто имеют мизерную стоимость — легко купить даже с малым бюджетом;
  • мощная поддержка сообществ. Активные фанаты в соцсетях, быстрое распространение мемов;
  • хайповый потенциал: иногда поддерживаются инфлюэнсерами (например, Илон Маск и его DOGE).
Что касается классических криптовалют, то здесь преимуществами являются:
  • фундаментальная ценность: реальные функции — транзакции, смартконтракты, DeFi;
  • долгосрочный потенциал: поддерживаются институтами и технологическими командами;
  • более высокое доверие среди инвесторов: проверены временем;
  • активное развитие и обновление: постоянное усовершенствование технологий.
Детальнее о том, что выбрать инвестору, рассказываем в статье —

Мемкоины vs классические криптовалюты: что выбрать инвестору?

По материалам:
Finance.ua
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