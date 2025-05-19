Успешная инвестиция в криптовалюты (что нужно знать) — Finance.ua
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Успешная инвестиция в криптовалюты (что нужно знать)

Криптовалюта
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Успешная инвестиция в криптовалюты (что нужно знать)
Успешная инвестиция в криптовалюты (что нужно знать)
Успешная инвестиция в криптовалюты — это не «или/или», а грамотная комбинация активов в зависимости от финансовых целей, готовности к риску и горизонта инвестирования.
Если вы сейчас собрались инвестировать в криптовалюту, то на что стоит обратить внимание? Финансовый эксперт и аналитик Игорь Порох советует обратить внимание на мемкоины, которые относятся к экосистеме Solana (SOL) и Toncoin (TON). То есть нужно смотреть на то, какие мемкоины в этих экосистемах находятся — это оптимальный вариант.
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Если учитывать классические криптовалюты, то здесь Порох советует обратить внимание на Ondo (ONDO), который сейчас оценивается в 1,03 доллара и за последнюю неделю его стоимость выросла на 18,5%. Также эксперт отметил: Ethena (ENA) — 0,43 доллара, +58% за последние семь дней, куда же без Ethereum (ETH) — 2 641 долларов, +43%, Sui (SUI) — 3,99 доллара, +17,5%, Arkham (ARKM) — 0,73 доллара 0,44 доллара, +43,95%, Aptos (APT) — 6,02 доллара, +26,6%, Manta Network (MANTA) — 0,32 доллара, +10,5 и Jupiter (JUP) — 0,56%, +35%.
Что с криптопортфелем? Как его сформировать?
Прежде всего отметим, что есть несколько вариантов: есть те, кто делает ставку только на проверенную криптовалюту, кто придерживается правила 50/50, где часть — это классика, а другая часть — перспективные технологические проекты и мемкоины, а кому-то вообще нравится рискованный и одновременно агрессивный подход, где меньше половины — это традиционные криптовалюты, а все остальное — высокорисковые проекты и мемкоины.
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Финансовый аналитик Игорь Порох, в свою очередь, придерживается принципа 60/40 — где по 30% - биткоин и эфириум, а остальные 40% распределяются между 10 другими токенами. В целом он считает, что криптопортфель стоит только комбинировать, а не делать ставку на что-то одно, потому что мы не знаем, какой актив вырастет и куда, и как вырастет его цена. Поэтому комбинирование криптопортфеля — лучший вариант.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Мемкоины vs классические криптовалюты: что выбрать инвестору?

Напомним, в Украине активно идет процесс создания регулирования сектора криптовалют. В конце апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно одобрил законопроект о виртуальных активах. Ожидалось, что проект закона будет внесен в Верховную Раду к первому чтению в ближайшее время.
Также в сети появилась информация о возможном создании украинскими властями государственного стратегического биткоин-резерва. Эту информацию подтвердил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Он сообщил, что в ближайшее время планирует представить соответствующий законопроект. Пока текст находится в стадии доработки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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