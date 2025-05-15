В Україні заявили про підготовку до ймовірного створення національного біткоїн-резерву — Finance.ua

В Україні заявили про підготовку до ймовірного створення національного біткоїн-резерву Сьогодні 18:37 — Криптовалюта

В Україні заявили про підготовку до ймовірного створення національного біткоїн-резерву

У мережі з’явилася інформація про можливе створення українською владою державного стратегічного біткоїн-резерву. Цю інформацію підтвердив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише Incrypted.

Він повідомив, що найближчим часом планує подати відповідний законопроєкт. Поки текст знаходиться на стадії доопрацювання.

Зазначимо, на початку лютого 2025 року Железняк вже казав про підготовку законодавчої ініціативи щодо можливості створення криптовалютних резервів. Тоді нардеп не розкрив деталей.

«Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви», — сказав він.

Голова Binance в СЕЕ, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков у коментарі Incrypted заявив, що Binance схвалює прагнення України створити стратегічний крипторезерв. Він додав:

«Створення такого резерву вимагатиме значних змін у законодавстві, що вказує на те, що цей процес не буде швидким. Ще одним позитивним аспектом є те, що ця ініціатива, ймовірно, приведе до більшої ясності у регулюванні криптоактивів в Україні, оскільки уряду необхідно буде чіткіше сформулювати свою позицію щодо цього питання».

Нагадаємо, в Україні активно триває процес створення регулювання сектору криптовалют. У кінці квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно схвалив законопроєкт щодо віртуальних активів. Очікувалося, що проєкт закону внесуть до Верховної Ради до першого читання найближчим часом.

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Втім, нещодавно Железняк заявив, що законопроєкт про віртуальні активи зняли з розгляду з ініціативи Офісу президента. За його словами, на це вплинула позиція Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, її голови — Руслана Магомедова.

Пізніше Комісія заявила, що «не має жодного відношення до рішень щодо можливого зупинення чи блокування розгляду законопроєкту у Верховній Раді, оскільки не наділена такими повноваженнями». Крім того, вона подала до Верховної Ради перелік із 80 правок і зауважень до оновленого законопроєкту.

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп Данило Гетманцев заявив, що питання про запуск такого резерву наразі не стоїть.

«Ні, Український парламент не планує запускати ніякі резерви. Тим більше стратегічні. Тим більше bitcoin . Це взагалі не справа парламенту», — написав він.

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