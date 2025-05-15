Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам

Криптовалюта
9
Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам
Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам
Общий ущерб от криптовалютных взломов в I квартале 2025 года составил более $1,93 млрд, распределенный между 43 отдельными инцидентами.
Об этом говорится в отчете аналитиков Global Ledger, пишет Incrypted.
За первые три месяца 2025 года было похищено почти столько же средств, сколько за весь 2024 год — $1,93 млрд против $1,94 млрд.
По данным платформы, контрактные эксплойты остаются основным вектором атак, на них приходится 62,79% случаев (27 из 43). Эти атаки нанесли наибольший финансовый ущерб — $1,5 млрд или 77,56% всех потерь.
Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам
«Контрактные эксплойты остаются самым стойким и прибыльным способом атак в криптопреступной среде», — говорится в отчете.
На втором месте — скомпрометированные приватные ключи (9 случаев, $140 млн потерь), далее следуют мошеннические схемы rug pull — их было всего две, но они забрали $290 млн (14,82%).
Наибольшие потери понесли централизованные криптобиржи (CEX) — на них пришлось $1,54 млрд, или 79,56% общего ущерба. Это подтверждает, что CEX и далее остаются первоочередными целями для технически подготовленных атак.
Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам
В сравнении, другие сегменты понесли следующие потери:
  • токены: $290 млн (14,86%);
  • DeFi, платежные платформы, кредитные протоколы: менее 5% от общих потерь;
  • NFT, гейминг и метавселенная: символические, но репутационно чувствительные цели.
В свою очередь, $1,44 млрд из украденных средств (свыше 74%) связано с Северной Кореей. Все остальные хакерские группы вместе взятые похитили всего $0,45 млрд, несмотря на большее количество атак.
«Это подчеркивает высокоточный, спонсируемый государством подход КНДР ко взлому инфраструктуры с целью финансового обогащения», — отметили эксперты.
Несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году, а также многочисленные попытки регуляторного давления, криптомиксер Tornado Cash остался самым популярным инструментом отмывания — использовался в 53,33% всех случаев.
Читайте также
После отмены санкций решением американского суда в 2024 году его использование только возросло, что свидетельствует о неэффективности регуляции неизменных смарт-контрактов.
Кроме того, в отчете указано, что в среднем проходит 43,83 часа между взломом и публичным разглашением, а похищенные средства достигают целевых адресов менее чем за 68 часов.
Согласно Global Ledger, похищенные $1,55 млрд остаются не израсходованными, что создает возможности для частичного возмещения и расследований.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Регистрируйся сейчас
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems