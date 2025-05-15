Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам — Finance.ua

Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам Сегодня 04:29 — Криптовалюта

Криптовзломы на $1,93 млрд: І квартал 2025 года побил рекорды по убыткам

Общий ущерб от криптовалютных взломов в I квартале 2025 года составил более $1,93 млрд, распределенный между 43 отдельными инцидентами.

Об этом говорится в отчете аналитиков Global Ledger , пишет Incrypted.

За первые три месяца 2025 года было похищено почти столько же средств, сколько за весь 2024 год — $1,93 млрд против $1,94 млрд.

По данным платформы, контрактные эксплойты остаются основным вектором атак, на них приходится 62,79% случаев (27 из 43). Эти атаки нанесли наибольший финансовый ущерб — $1,5 млрд или 77,56% всех потерь.

«Контрактные эксплойты остаются самым стойким и прибыльным способом атак в криптопреступной среде», — говорится в отчете.

На втором месте — скомпрометированные приватные ключи (9 случаев, $140 млн потерь), далее следуют мошеннические схемы rug pull — их было всего две, но они забрали $290 млн (14,82%).

Наибольшие потери понесли централизованные криптобиржи (CEX) — на них пришлось $1,54 млрд, или 79,56% общего ущерба. Это подтверждает, что CEX и далее остаются первоочередными целями для технически подготовленных атак.

В сравнении, другие сегменты понесли следующие потери:

токены: $290 млн (14,86%);

DeFi, платежные платформы, кредитные протоколы: менее 5% от общих потерь;

NFT, гейминг и метавселенная: символические, но репутационно чувствительные цели.

В свою очередь, $1,44 млрд из украденных средств (свыше 74%) связано с Северной Кореей. Все остальные хакерские группы вместе взятые похитили всего $0,45 млрд, несмотря на большее количество атак.

«Это подчеркивает высокоточный, спонсируемый государством подход КНДР ко взлому инфраструктуры с целью финансового обогащения», — отметили эксперты.

Несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году, а также многочисленные попытки регуляторного давления, криптомиксер Tornado Cash остался самым популярным инструментом отмывания — использовался в 53,33% всех случаев.

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После отмены санкций решением американского суда в 2024 году его использование только возросло, что свидетельствует о неэффективности регуляции неизменных смарт-контрактов.

Кроме того, в отчете указано, что в среднем проходит 43,83 часа между взломом и публичным разглашением, а похищенные средства достигают целевых адресов менее чем за 68 часов.

Согласно Global Ledger, похищенные $1,55 млрд остаются не израсходованными, что создает возможности для частичного возмещения и расследований.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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