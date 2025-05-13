В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300% — Finance.ua
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В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300%

Криптовалюта
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В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300%
В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300%
Крупнейшая энергетическая компания Малайзии Tenaga Nasional Berhad (TNB) сообщила о росте случаев кражи электроэнергии с 2018 года на 300%, преимущественно из-за нелегального майнинга криптовалют.
Об этом рассказали в Decrypt.
По словам компании, количество выявленных случаев незаконного использования электроэнергии возросло с 610 в 2018 году до 2397 в 2024, что приводит к миллионным убыткам и угрозе стабильности энергосистемы.
«Этот всплеск жалоб отражает рост осведомленности общественности о незаконном майнинге», — говорится в официальном заявлении TNB.
По информации компании, преступники часто устанавливают нелегальные майнинг-фермы, подключая оборудование к электросетям через измененные или обойденные счетчики, чтобы использовать субсидированную электроэнергию.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
incrypted
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