В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300% — Finance.ua

В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300% 13.05.2025, 02:04 — Криптовалюта

В Малайзии кражи электроэнергии через криптомайнинг выросли на 300%

Крупнейшая энергетическая компания Малайзии Tenaga Nasional Berhad (TNB) сообщила о росте случаев кражи электроэнергии с 2018 года на 300%, преимущественно из-за нелегального майнинга криптовалют.

Об этом рассказали в Decrypt

По словам компании, количество выявленных случаев незаконного использования электроэнергии возросло с 610 в 2018 году до 2397 в 2024, что приводит к миллионным убыткам и угрозе стабильности энергосистемы.

«Этот всплеск жалоб отражает рост осведомленности общественности о незаконном майнинге», — говорится в официальном заявлении TNB.

По информации компании, преступники часто устанавливают нелегальные майнинг-фермы, подключая оборудование к электросетям через измененные или обойденные счетчики, чтобы использовать субсидированную электроэнергию.

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