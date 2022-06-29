Великобритания расширила санкции против россии — Finance.ua

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Великобритания расширила санкции против россии

Мир
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Великобритания расширила санкции против россии
Великобритания расширила санкции против россии
Правительство Великобритании расширило санкции против российских физических и юридических лиц. В обновленном списке фигурирует российский миллиардер Владимир Потанин.
Ограничения предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и замораживание активов на территории страны при их обнаружении.
Потанина включили в список как владельца росбанка (Интеррос приобрел банк у Societe Generale, покинувшего российский рынок). Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе рф, который представляет стратегическую важность для российского правительства, говорится в документе.
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Под санкции также попал сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. В сообщении указано, что он поддерживает российские власти, управляя или контролируя инвестхолдинг SFI, работающий в стратегически важном для рф финансовом секторе.
Санкции коснулись московского индустриального банка и угольной группы «Колмар». IT-интегратор для участников финрынка R-Style Softlab включен в список санкций как компания, которая может снизить эффект от отключения российских банков от SWIFT.
В списке физлиц также губернатор Кемеровской области Сергей Цивильев, председатель совета директоров БТС-Моста Руслан Байсаров, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тирышкин, а также «вагнеровцы» Андрей Трошев и Андрей Богатов.

Справка Finance.ua:

  • 23 июня Великобритания ввела ряд экспортных санкций против рф. Под ограничения попали морские технологии, авиатопливо и дополнительные компоненты для ключевых экономических отраслей рф;
  • принадлежащий Потанину росбанк входит в список системно значимых кредитных организаций российского центробанка. Его клиентами, по данным на октябрь 2021 года, были около 4 млн человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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