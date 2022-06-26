Великобритания готова предоставить Украине 525 млн долларов финансовой помощи — Finance.ua

Великобритания готова предоставить Украине 525 млн долларов финансовой помощи Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Великобритания готова предоставить Украине 525 млн долларов финансовой помощи

Великобритания готова выделить Украине дополнительно 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Анонсированная новая поддержка увеличивает общую сумму фискальной помощи Великобритании до 1,5 млрд долларов США. Совокупная экономическая и гуманитарная помощь Лондона Киеву с начала военного вторжения россии превышает 1,8 млрд долларов США.

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Также в сообщении британского правительства говорится, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 намерен призвать союзников продолжать оказывать помощь Украине.

По его мнению, любой сигнал об усталости или нерешительности Запада по вопросу поддержки Украины будет на руку россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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