Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода — Finance.ua
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Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода

Казна и Политика
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Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода
Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит более 500 миллионов долларов гуманитарной финансовой помощи Украине для прохождения зимнего периода.
Эту информацию сообщил офис премьер-министра во время выступления перед участниками саммита Европейского политического сообщества.
По словам Сунака, Великобритания предоставляет четвертую гарантию кредита Всемирному банку на сумму 500 миллионов долларов. Она предназначена для того, чтобы правительство Украины могло обеспечить зимой жизненно важные выплаты для трех миллионов домохозяйств.
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Планируемые выделения также включают 34 миллиона фунтов стерлингов (40,8 млн долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.
Также будет выделено 10 миллионов фунтов стерлингов (12,2 млн долларов) на бытовое электроснабжение, которое может пострадать от атак россии на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Справка Finance.ua:

  • до конца этого года Великобритания планирует поставить Украине десятки тысяч снарядов. Такое заявление сделал министр обороны Грант Шаппс после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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