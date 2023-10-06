Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода — Finance.ua

Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода Сегодня 19:12 — Казна и Политика

Великобритания предоставит Украине $500 млн для прохождения зимнего периода

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания выделит более 500 миллионов долларов гуманитарной финансовой помощи Украине для прохождения зимнего периода.

Эту информацию сообщил офис премьер-министра во время выступления перед участниками саммита Европейского политического сообщества.

По словам Сунака, Великобритания предоставляет четвертую гарантию кредита Всемирному банку на сумму 500 миллионов долларов. Она предназначена для того, чтобы правительство Украины могло обеспечить зимой жизненно важные выплаты для трех миллионов домохозяйств.

Читайте также ООН выделяет $123 миллиона на помощь украинцам зимой

Планируемые выделения также включают 34 миллиона фунтов стерлингов (40,8 млн долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.

Также будет выделено 10 миллионов фунтов стерлингов (12,2 млн долларов) на бытовое электроснабжение, которое может пострадать от атак россии на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Справка Finance.ua:

до конца этого года Великобритания планирует поставить Украине десятки тысяч снарядов. Такое заявление сделал министр обороны Грант Шаппс после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.