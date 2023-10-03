ООН выделяет $123 миллиона на помощь украинцам зимой — Finance.ua

ООН выделяет $123 миллиона на помощь украинцам зимой
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) выделит 123 миллиона долларов для помощи в зимний период внутренне перемещенным лицам и другим людям, пострадавшим от войны.
Об этом говорится в отчете УВКБ ООН.
Согласно подсчетам ООН, в помощи нуждаются 900 000 человек. 450 000 человек получат денежное пособие для удовлетворения потребностей, связанных с зимой, включая расходы на электроэнергию и аренду. Там, где выплата наличных невозможна, ООН и партнеры раздадут обогреватели и непродовольственные товары.
Также люди смогут получить приют или помощь с ремонтом жилья, чтобы семьи могли оставаться «в тепле, безопасности и достоинстве дома». Специальные представители ООН проинспектируют дома в сельской местности, поэтому маломобильные люди смогут продолжать получать необходимую помощь и услуги по месту жительства.
Согласно отчету, 1350 семей получат наличные деньги для аренды жилья. Более 14 тысяч человек помогут утеплить дома с плохой изоляцией, раздадут наборы «быстрого тепла» обогреватели на твердом топливе.
Люди также получат зимние непродовольственные товары, включая термоодеяла, матрасы, спальные мешки, солнечные лампы, термосы и полотенца. Кроме того, зимние куртки и ботинки.
Специалисты ООН также будут оказывать психосоциальную и юридическую поддержку, чтобы помочь семьям получить доступ к ключевым гражданским документам, а также жилью, земле и собственности.
Кроме того, уже закуплена и готова к эксплуатации партия генераторов, которые будут распределены между людьми при необходимости.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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