Великобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении — Finance.ua
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Великобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении

Сегодня 12:40Казна и Политика
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Великобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановленииВеликобритания и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении
Украина и Великобритания подписали Меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины, которым закрепляется стратегия сотрудничества.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Несмотря на продолжающуюся войну, мы уже начали восстановление страны там, где это возможно. Нам удалось расчистить около тысячи километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности возобновляем железнодорожное сообщение между разными регионами страны», — говорится в сообщении.
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Для того чтобы процесс восстановления стал быстрее и эффективнее, Британия и Украина подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении. По словам Кубракова, в партнерстве с британским бизнесом также создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области.
Из-за действий оккупантов в Украине на данный момент повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.
Напомним, к концу лета 2022 года Всемирный банк подготовит комплексную оценку ущерба, понесенного Украиной от российского вторжения, а также потребностей Украины в финансах и финансовой помощи.
По материалам: Слово і Діло
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