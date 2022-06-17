В команде Зеленского назвали 8 стран, которые отстроят разрушенные города Украины — Finance.ua
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В команде Зеленского назвали 8 стран, которые отстроят разрушенные города Украины

Сегодня 10:19Казна и Политика
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В команде Зеленского назвали 8 стран, которые отстроят разрушенные города УкраиныВ команде Зеленского назвали 8 стран, которые отстроят разрушенные города Украины, reporters.media
Из-за российского вторжения в Украину сильно пострадал жилой фонд. Разрушены тысячи зданий. Впрочем, некоторые города и страны мира уже заинтересованы в помощи по восстановлению разных регионов Украины.
Об этом в интервью Новости.Live рассказала глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«В настоящее время ведется важная работа по привлечению других стран к восстановлению Украины. Речь идет о шефстве над восстановлением региона, города, села или объекта, предлагаемого нашим друзьям-странам», — рассказала Шуляк.
Этот тренд активно начали подхватывать после сообщения Греции, которая изъявила желание отстроить театр в Мариуполе, а также заявила, что присоединится к восстановлению Одессы.

Страны, закрепленные за украинскими городами

  • Польша готовит предложения по восстановлению Украины.
  • Эстония намерена привлечь другие страны к восстановлению разрушенных во время войны с рф объектов на Житомирщине.
  • Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева.
  • Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделяет первые полмиллиона евро на восстановление украинской Бучи и планирует собрать больше за счет благотворительных взносов.
  • Великобритания готова по завершении войны помочь в восстановлении Киева и Киевской области.
  • Португалия планирует помочь Украине в восстановлении школ и детских садов.
  • Норвегия готова присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

«Думаю, этот список будет существенно увеличиваться. Мы ежедневно ведем переговоры с коллегами из многих стран для того, чтобы покрыть инвестициями всю пострадавшую от российского агрессора Украину», — добавила глава партии «Слуга народа».
Напомним, необходимые законопроекты о восстановлении или компенсации за жилье разрабатывают в Совете парламентарии, решая, каким это жилье будет, где, когда и кому его предоставят.
По материалам: Novyny.live
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