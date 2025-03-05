Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году — Finance.ua
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Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году

Мир
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Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году
Ведущий швейцарский производитель шоколада повысит цены в 2025 году
Швейцарский производитель шоколада Lindt&Spruengli (LISN.S) повысит цены на свою продукцию в двузначном процентном диапазоне в течение 2025 года. Таким образом, компания компенсирует высокие цены на какао.
Об этом сообщает Reuters.
По словам финансового директора компании Мартина Хуга, в 2024 году Lindt повысила цены на 6,3%, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост цен на какао-бобы.
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«В будущем нам понадобится дальнейшее повышение цен… мы сделаем двузначное повышение цен в 2025 году», — сказал Хуг журналистам.
По его словам, шоколад в будущем будет дороже, чем два-три года назад, и это касается не только шоколада Lindt, но и шоколада вообще.
Какао-бобы стали самым прибыльным товаром в мире в 2024 году. Цена на какао опередила рост фондового рынка США и биткойн. Стоимость выросла из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке — крупнейшем экспортере какао в мире.
По материалам:
УНН
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