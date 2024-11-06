Ведущий хедж-фонд включил долговые бумаги Украины в список самых перспективных инвестиций 2024 года — Finance.ua

Ведущий хедж-фонд включил долговые бумаги Украины в список самых перспективных инвестиций 2024 года
Один из самых успешных хедж-фондов на развивающихся рынках Sandglass Capital Advisors прогнозирует значительный рост стоимости украинских активов, особенно государственных облигаций и ВВП-варрантов, в случае прекращения боевых действий.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам Гены Лозовского, ІТ-директора и соучредителя фонда с активами $515 млн, рынок проблемных долгов демонстрирует мощную динамику, а Украина входит в список самых перспективных направлений для инвестиций наряду с Аргентиной и Шри-Ланкой.
Успешность стратегии фонда подтверждается показателями доходности — за первые три квартала года Sandglass показал рост более чем на 24%, что сделало его одним из лидеров среди 50 крупнейших фондов в своем сегменте. Для сравнения, индекс Bloomberg для долговых хедж-фондов развивающихся рынков вырос всего на 10,6%.
Среди других привлекательных направлений для инвестиций фонд отмечает:
- Аргентину, где ожидается снижение доходности долгосрочных облигаций на 30−40%
- Эквадор с его недоинвестированным энергетическим сектором
- Шри-Ланку после завершения реструктуризации долга
- Турцию, где центральный банк демонстрирует решительность в борьбе с инфляцией
- Египет, который может оказаться привлекательным после выпуска долгосрочных облигаций в местной валюте
По данным Bloomberg, доходность долларовых долговых обязательств стран с развивающимися рынками с низким рейтингом в этом году превысила 13%, причем лучшую динамику показали именно проблемные активы, включая облигации Украины.
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