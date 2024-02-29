Ведет ли Украина переговоры о закрытии границ с Польшей: ответ Минвосстановления — Finance.ua

Ведет ли Украина переговоры о закрытии границ с Польшей: ответ Минвосстановления Сегодня 10:12

Ведет ли Украина переговоры о закрытии границ с Польшей: ответ Минвосстановления

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отреагировал на заявления о якобы переговорах с правительством Украины о закрытии границы с Польшей. Говорит, что такие переговоры не ведут.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница — это вопрос выживания в войне с российским агрессором», — подчеркнул министр.

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Кубраков отметил, что правительство «с большим уважением» относится к Польше и уже предложило решение, а также сделало «шаги навстречу» для снятия напряжения на границе. Теперь правительство ожидает соответствующих решений со стороны польских коллег, чтобы ситуация «не зашла в тупик».

По словам министра, решение о закрытии границ «не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага».

Кроме того, 28 февраля Минэкономики провело с Польшей переговоры по деблокаде границы. В их ходе опция закрытия границы не упоминалась.

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