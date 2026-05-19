ВАЗы, Lanos и ЗиЛы: украинцы в этом году отправили на металлолом тысячи автомобилей

За первый квартал 2026 года в Украине выбраковали 4669 легковых автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Статистика свидетельствует, что причиной выбраковки для большинства автомобилей в Украине является старение и истощение ресурса. Конечно, в статистику попадают и вполне «свежие» экземпляры, уничтоженные в ДТП или в результате военных действий, но таких меньшинство.

Большинство авто фактически «умирают» за несколько лет до момента списания: стоят во дворе, не заводятся, ждут ремонта, который никогда не наступает. Официальное снятие с учета — часто формальность: владелец просто хочет снять с себя лишнюю единицу движимого имущества, которое на самом деле недвижимо или неактуально.

Легковой сегмент

Чаще всего на утилизацию отправляли:

ВАЗ 2106 — 263 авто;

ВАЗ 2107 — 247;

Daewoo Lanos — 215;

ВАЗ 2101 — 202;

ВАЗ 2109 — 157.

Средний возраст легковых автомобилей, списывавшихся в этот период, составлял 28 лет.

В Институте исследований авторынка отмечают, что появление Daewoo Lanos среди лидеров утилизации свидетельствует о постепенном завершении эпохи массовых автомобилей начала 2000-х годов.

Самым старым легковым автомобилем, официально поданным на выбраковку, стал ГАЗ-М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Модель принадлежала к первым послевоенным автомобилям советского производства и считалась символом послевоенного восстановления.

Грузовой транспорт

В грузовом сегменте за первый квартал 2026 года выбраковано 1138 транспортных средств.

Чаще всего списывали:

ГАЗ «Газель» — 102 авто;

ГАЗ 53 — 94;

ЗИЛ 130 — 78;

ГАЗ 52 — 72;

ГАЗ 3307−09 — 68.

Средний возраст утилизированных грузовиков составил 29 лет.

Старые модели постепенно вытесняются более современными и экономичными транспортными средствами.

Самым старым грузовиком среди выбракованных автомобилей стал ЗиЛ-131 1968 года выпуска. Эта модель широко использовалась в армии, строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем V8 объемом около шести литров и системой полного привода.

ЗиЛ-131 считался одним из самых проходных грузовых автомобилей в свое время и использовался для работы в сложных дорожных условиях.

Автобусы

В первом квартале 2026 года в Украине выбраковано 199 автобусов. Средний возраст списанного транспорта составлял 29 лет.

Чаще всего на утилизацию отправляли:

ПАЗ 3205 — 17 автобусов;

ГАЗ «Газель» — 14;

КАвЗ 3270 — 13;

ЛАЗ 695 — 12;

Ikarus 250 — 9.

Самым старым автобусом, который выбраковали в этот период, стал Ford Transit 1978 выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. В документах автомобиль числился как автобус. Вероятно, сначала он использовался в качестве грузового фургона, а позже был переоборудован для пассажирских перевозок.

Такие автомобили активно использовались в 1990-х для маршрутных перевозок и пригородных рейсов.

Інститут досліджень авторинку

