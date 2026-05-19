ВАЗы, Lanos и ЗиЛы: украинцы в этом году отправили на металлолом тысячи автомобилей

Статистика свидетельствует, что причиной выбраковки для большинства автомобилей в Украине является старение и истощение ресурса. Конечно, в статистику попадают и вполне «свежие» экземпляры, уничтоженные в ДТП или в результате военных действий, но таких меньшинство.
Большинство авто фактически «умирают» за несколько лет до момента списания: стоят во дворе, не заводятся, ждут ремонта, который никогда не наступает. Официальное снятие с учета — часто формальность: владелец просто хочет снять с себя лишнюю единицу движимого имущества, которое на самом деле недвижимо или неактуально.
Средний возраст легковых автомобилей, списывавшихся в этот период, составлял 28 лет.
В Институте исследований авторынка отмечают, что появление Daewoo Lanos среди лидеров утилизации свидетельствует о постепенном завершении эпохи массовых автомобилей начала 2000-х годов.
Самым старым легковым автомобилем, официально поданным на выбраковку, стал ГАЗ-М-20 «Победа» 1954 года выпуска. Модель принадлежала к первым послевоенным автомобилям советского производства и считалась символом послевоенного восстановления.
Грузовой транспорт
В грузовом сегменте за первый квартал 2026 года выбраковано 1138 транспортных средств.
Чаще всего списывали:
ГАЗ «Газель» — 102 авто;
ГАЗ 53 — 94;
ЗИЛ 130 — 78;
ГАЗ 52 — 72;
ГАЗ 3307−09 — 68.
Средний возраст утилизированных грузовиков составил 29 лет.
Старые модели постепенно вытесняются более современными и экономичными транспортными средствами.
Самым старым грузовиком среди выбракованных автомобилей стал ЗиЛ-131 1968 года выпуска. Эта модель широко использовалась в армии, строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Автомобиль оснащался бензиновым двигателем V8 объемом около шести литров и системой полного привода.
ЗиЛ-131 считался одним из самых проходных грузовых автомобилей в свое время и использовался для работы в сложных дорожных условиях.
Автобусы
В первом квартале 2026 года в Украине выбраковано 199 автобусов. Средний возраст списанного транспорта составлял 29 лет.
Чаще всего на утилизацию отправляли:
ПАЗ 3205 — 17 автобусов;
ГАЗ «Газель» — 14;
КАвЗ 3270 — 13;
ЛАЗ 695 — 12;
Ikarus 250 — 9.
Самым старым автобусом, который выбраковали в этот период, стал Ford Transit 1978 выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра. В документах автомобиль числился как автобус. Вероятно, сначала он использовался в качестве грузового фургона, а позже был переоборудован для пассажирских перевозок.
Такие автомобили активно использовались в 1990-х для маршрутных перевозок и пригородных рейсов.