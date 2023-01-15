Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступления на счет — Finance.ua
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Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступления на счет

Финтех и Карты
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Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступления на счет
Ваши деньги заморожены: что делать, если банк блокирует поступления на счет
Задачей финмониторинга банка является выявление факторов риска операций с активами в соответствии с Положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденным постановлением управления НБУ № 8 от 02.01.2019 года и блокирование такой операции до завершения проверки ее легальности.
Об этом пишет Фокус.
«Если участник сделки не подтвердит субъекту первичного мониторинга легальность происхождения прав по активам — в дело вступает государство в лице фискальных и правоохранительных органов», — говорит Евгений Артюхов, старший партнер юркомпании «ASA Group».
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То есть любые поступления на счета, в частности, и банковские карты физлиц, банки изучают, и если какое-то пополнение карты сочтут подозрительным, могут блокировать операцию, пока получатель средств не предъявит документы, которые объяснят банку, что это за поступление и почему именно в такой сумме. Хотя на мелкие пополнения в сумме 2-30 тыс. грн большинство банков не обращают внимания, поскольку в законе и нормативных документах НБУ есть пороговая сумма, когда банки начинают внимательно изучать поступления на счет. И речь идет о сумме 55 тыс. грн, 400 тыс. грн., а также свыше 400 тыс. грн.
Алгоритм банковского финмониторинга анализирует транзакции в совокупности факторов, и только наличие маркеров рисковости может привести к блокированию операций банком.
Юрист Евгений Артюхов перечислил следующие ключевые маркеры:
  • плотная регулярность денежных переводов между физлицами за операционный день или календарный месяц;
  • повторяемость переводов денежных сумм в «до порогового размера», что может быть признаком дробления платежа во избежание финмона;
  • слишком короткий промежуток времени между зачислением средств на счет и их снятием или списанием в пользу третьих лиц.
Чаще всего финмониторинг банков интересуют сделки на сумму более 400 тыс. грн и платежи за границу.
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«На время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств в процессе их внесения наличными на счет, если сумма меньше пороговой — 400 тыс. грн, однако это вовсе не означает, что финмониторинг банков больше не интересуется легальностью средств клиента. Банк может запросить документы о происхождении средств, и если клиент их не предоставит, то банк запретит расходные операции клиента с такими средствами, кроме их перевода на специальные счета, открытые НБУ», — предупредила Наталья Бута, главный бухгалтер юркомпании GLS.
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Эксперт перечислила документы, которые могут подтвердить источник происхождения средств:
  • копия декларации об имущественном положении и доходах;
  • копии документов, подтверждающих получение наследства;
  • справка или информация, полученная от ГНС;
  • документы, подтверждающие получение страховой суммы по договору страхования;
  • выигрыш в лотерею, обретение права на сокровище;
  • договор получения кредита;
  • справки из других банков относительно остатка на счетах/выписки по счетам и т.д.;
  • копии документов, подтверждающих источники происхождения средств близких;
  • выписка (справка) уполномоченного банка о поступлении на счет средств в гривне, полученных на территории Украины, таких как оплата труда, авторские гонорары, премии, призы; возмещение ущерба на производстве; возмещение по страховкам и решениям суда; выплаченные проценты по депозиту (за исключением самой суммы депозита).

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По материалам:
Фокус
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