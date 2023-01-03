Как перевести деньги за границу с учетом ограничений НБУ — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Как перевести деньги за границу с учетом ограничений НБУ Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

С начала полномасштабной войны в Украине спрос на международные переводы резко вырос. Вместе с этим НБУ ограничил возможности вывода национальной валюты из страны, чтобы защитить резервы и избежать ухудшения экономической ситуации. Но как перевести деньги за границу в текущих условиях? Давайте разбираться вместе.

Особенности переводов с карты на карту

В апреле 2022 года НБУ разрешил украинцам делать Р2Р-переводы с гривневых платежных карт на карты зарубежных банков в рамках определенного лимита. Так многие смогли финансово поддерживать своих близких, которые переехали в другие страны из-за военной агрессии РФ.

Но с 5 октября такие операции вновь под запретом. Хотя в этот раз НБУ оставил исключения для:

оплаты учебы;

оплаты лечения и транспортировки больных;

покрытия расходов на возвращение тела умершего за границей;

уплаты алиментов.

Также с 1 октября доступны переводы на счет юрлица-нерезидента, которому учебное заведение дало полномочия принимать платежи за обучение.

При этом Р2Р-переводы между гривневыми картами украинских банков продолжают работать, независимо от того, в какой стране находится получатель. Кроме того, можно отправить до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц на карту иностранного банка с украинской валютной карты.

Сервисы международных переводов

Для физлиц этот способ сильно ограничен с момента введения военного положения. Через SWIFT, MoneyGram, Western Union и другие сервисы международных переводов можно пересылать деньги только в определенных случаях.

Исключения те же, что и для Р2Р-переводов с гривневых карточек: алименты, оплата лечения, учебы, транспортировки больных и умерших. Также можно оплачивать товары критического импорта. Например, аккумуляторы, предметы военной экипировки, беспилотники, средства для оказания медицинской помощи и т.д.

Но получить деньги из-за границы через международные системы украинцы могут. То есть перевести деньги, например, из США в Украину с помощью SWIFT или Western Union можно без проблем.

Quasi cash: что это и как работает

Термином «quasi cash» называют такие денежные операции, как:

пополнение электронных кошельков, в том числе криптовалютных;

покупка виртуальных активов;

переводы на брокерские и форекс-счета и т.д.

Перевести деньги за границу физическому лицу таким способом можно только с валютной карты и в пределах месячного лимита 100 тыс. грн (в эквиваленте).

Также важно учитывать, что этот лимит общий и для quasi cash, и для P2P-переводов с валютных карт. То есть, сумма таких операций в месяц не должна превышать 100 тыс. грн.

Переводы в мобильном приложении: сервис ZEN.COM

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Для пополнения доступно несколько методов на выбор, в том числе переводы с валютных карт украинских банков MasterCard и VISA.

Например, чтобы перевести деньги на польскую карту другу или родственнику с помощью ZEN, нужно:

пополнить валютный счет в украинском банке;

с украинской валютной карты перевести деньги на счет ZEN в пределах ежемесячного лимита 100 тыс. грн (в эквиваленте);

отправить нужную сумму получателю.

За пополнение счета ZEN снимается минимальная комиссия. А переводы между пользователями сервиса — бесплатные. Кроме того, для украинцев есть дополнительный бонус — бесплатное обслуживание счета в течение 365 дней.

С помощью ZEN можно не только перевести деньги за границу, но и получать платежи из других стран. Например, помощь от близких.

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