Валютные переводы в Украину должны подешеветь — Finance.ua

Валютные переводы в Украину должны подешеветь Сегодня 10:01 — Валюта

Валютные переводы в Украину должны подешеветь

Международные поставщики услуг обязались способствовать уменьшению стоимости перевода средств в Украину. Их совместное заявление было подписано по инициативе Европейской Комиссии во время круглого стола 27 сентября в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Цель документа

Расширить возможности осуществления доступных и прозрачных переводов средств на поддержку украинцев и Украины.

В частности, речь идет о:

дальнейшем содействии предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий за них до целевого показателя в 3%;

снижении общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии россии против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;

раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и Национальным банком Украины;

направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.

«Снижение стоимости денежных переводов в Украину обеспечит значительную экономию средств для отправителей и станет эффективным вкладом в расширение помощи украинскому народу. Уверен, что наши совместные наработки будут полезны не только украинцам, но и всему миру», — сказал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Как работает платежная инфраструктура во время войны

Шабан рассказал, что, несмотря на войну, платежная инфраструктура в Украине продолжает работать стабильно.

Получить переводы в Украине можно с использованием всех доступных способов, которые были в мирное время (через международные системы перевода средств с карты на карту через SWIFT по номеру IBAN).

Он добавил, что в начале войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину. Значительная их часть даже сейчас, через семь месяцев войны, предлагает своим клиентам бесплатные переводы на счета в Украине и особые условия для пересылки переводов из основных стран-доноров.

Сколько перевели за полгода

По предварительным оценкам Национального банка, за январь — июль 2022 г. в Украину было переведено 7,6 млрд дол. США. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого довоенного года.

Речь идет о переводе средств в Украину как через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и через неофициальные.

Война в Украине привела к уменьшению переводов через официальные каналы примерно на 12%. В то же время поток через неформальные каналы увеличился почти на 3%.

Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь — июль 2022 года, через международные системы перевода поступило примерно четверть (24%).

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