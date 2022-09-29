Валютные переводы в Украину должны подешеветь — Finance.ua
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Валютные переводы в Украину должны подешеветь

Валюта
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Валютные переводы в Украину должны подешеветь
Валютные переводы в Украину должны подешеветь
Международные поставщики услуг обязались способствовать уменьшению стоимости перевода средств в Украину. Их совместное заявление было подписано по инициативе Европейской Комиссии во время круглого стола 27 сентября в Брюсселе.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Цель документа

Расширить возможности осуществления доступных и прозрачных переводов средств на поддержку украинцев и Украины.
В частности, речь идет о:
  • дальнейшем содействии предоставлению услуг по переводу средств и снижению комиссий за них до целевого показателя в 3%;
  • снижении общих размеров комиссий за перевод средств по крайней мере на время агрессии россии против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;
  • раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и Национальным банком Украины;
  • направление усилий на сохранение доступности услуг по переводу средств через сеть агентов и последующая их цифровизация.
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«Снижение стоимости денежных переводов в Украину обеспечит значительную экономию средств для отправителей и станет эффективным вкладом в расширение помощи украинскому народу. Уверен, что наши совместные наработки будут полезны не только украинцам, но и всему миру», — сказал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Как работает платежная инфраструктура во время войны

Шабан рассказал, что, несмотря на войну, платежная инфраструктура в Украине продолжает работать стабильно.
Получить переводы в Украине можно с использованием всех доступных способов, которые были в мирное время (через международные системы перевода средств с карты на карту через SWIFT по номеру IBAN).
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Он добавил, что в начале войны большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину. Значительная их часть даже сейчас, через семь месяцев войны, предлагает своим клиентам бесплатные переводы на счета в Украине и особые условия для пересылки переводов из основных стран-доноров.

Сколько перевели за полгода

По предварительным оценкам Национального банка, за январь — июль 2022 г. в Украину было переведено 7,6 млрд дол. США. Несмотря на войну, это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого довоенного года.
Речь идет о переводе средств в Украину как через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и через неофициальные.
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Война в Украине привела к уменьшению переводов через официальные каналы примерно на 12%. В то же время поток через неформальные каналы увеличился почти на 3%.
Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь — июль 2022 года, через международные системы перевода поступило примерно четверть (24%).

Международные денежные переводы сегодня

По материалам:
Finance.ua
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