Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция — Finance.ua
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Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция

Личные финансы
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Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция
Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция
«Новая почта» объяснила, как украинцы могут получать деньги, которые им отправили из-за границы. Компания предоставила подробную инструкцию.
Об этом компания «Новая почта» сообщила на своей странице в Facebook.

Как получить международный перевод:

  • нужно посетить любое отделение Новой почты, где есть пункт НоваПей;
  • сообщить оператору номер перевода Western Union или Ria;
  • назвать ФИО отправителя, сумму перевода (и страну, если получаешь перевод через Western Union);
  • предоставить документы, удостоверяющие твою личность;
  • получить свой перевод наличными в гривне.
Компания также дала ссылку на страницу, где можно найти все ответы на вопросы об услуге.
«Новая почта» уточнила, что финансовые услуги предоставляются ООО «НоваПей».

Справка Finance.ua:

  • украинцы часто спрашивают, как пополнить карту ПриватБанк за границей. Это вполне возможно сделать — и для этого нужно сделать несколько шагов. Однако следует знать, что пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег. Инструкция здесь;
  • за I полугодие работники перевели в Украину $6,46 млрд. Это на 6,2% меньше, чем годом ранее.

Международные денежные переводы: 5 полезных сервисов

По материалам:
Finance.ua
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