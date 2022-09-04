Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция — Finance.ua

Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция Сегодня 09:11 — Личные финансы

Как получить денежный перевод на «Новой почте»: инструкция

«Новая почта» объяснила, как украинцы могут получать деньги, которые им отправили из-за границы. Компания предоставила подробную инструкцию.

Об этом компания «Новая почта» сообщила на своей странице в Facebook.

Как получить международный перевод:

нужно посетить любое отделение Новой почты, где есть пункт НоваПей;

сообщить оператору номер перевода Western Union или Ria;

назвать ФИО отправителя, сумму перевода (и страну, если получаешь перевод через Western Union);

предоставить документы, удостоверяющие твою личность;

получить свой перевод наличными в гривне.

Компания также дала ссылку на страницу , где можно найти все ответы на вопросы об услуге.

«Новая почта» уточнила, что финансовые услуги предоставляются ООО «НоваПей».

Справка Finance.ua:

украинцы часто спрашивают, как пополнить карту ПриватБанк за границей. Это вполне возможно сделать — и для этого нужно сделать несколько шагов. Однако следует знать, что пополнение будет осуществляться как иностранный перевод денег. Инструкция здесь;

за I полугодие работники перевели в Украину $6,46 млрд. Это на 6,2% меньше, чем годом ранее.



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