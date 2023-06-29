Валютные ограничения: ЕВА выразила свое отношение — Finance.ua

Валютные ограничения: ЕВА выразила свое отношение Сегодня 19:00 — Валюта

Валютные ограничения: ЕВА выразила свое отношение

С 21 июня 2023 года Национальный Банк Украины ввел очередное смягчение валютных ограничений, чтобы способствовать развитию бизнеса, оживлению экономической деятельности и привлечению ресурсов для восстановления и отстройки экономики Украины.

Об этом сообщили в ЕВА

Ослабление касается тех кредитных договоров, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках, и при одновременном соблюдении ряда условий:

выплата процентов производится с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;

выполнение кредитных обязательств, получаемых на срок не более трех лет, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте;

если сроки получения кредита или займа длиннее трех лет, то возврат такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется только за счет собственных валютных средств, при этом заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года — и для возврата кредита или ссуды;

досрочный возврат средств по кредитам и займам не разрешается.

Принятые послабления являются положительным шагом для будущих инвестиций в Украину, которые активно пытается привлечь государство для восстановления страны, в том числе на таких мероприятиях как Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

В сообщении Ассоциации говорится, что для реального сектора бизнеса чрезвычайно важно также получить возможность выполнять свои текущие обязательства перед нерезидентами по кредитам, полученным до введения режима военного положения, вызванного полномасштабным вторжением.

Этот фактор оказывает бесспорное влияние на устойчивость и операционную деятельность компаний во время военного положения, а также на их международный кредитный рейтинг. А это кумулятивно повлияет на стоимость капитала при привлечении новых инвестиций, чтобы запустить восстановление экономики Украины.

Дополнительным фактором служит и то, что именно компании, уже привлекшие иностранный капитал, будут продолжать инвестировать в страну, несмотря на военное положение, и станут примером для дальнейшего финансирования восстановления Украины. Поэтому невыполнение текущих долговых обязательств, по мнению Ассоциации, негативно повлияет на текущую операционную деятельность бизнеса и темпы будущего украинского восстановления.

Справка Finance.ua:

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Наличный курс доллара почти сравнялся с официальным: НБУ объяснил улучшение ситуации. По сравнению с зимними месяцами сократились объемы интервенций НБУ. Этому способствовал рост объемов продаж валюты аграрными предприятиями для проведения посевной кампании и уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов в весенние месяцы. Также уменьшились оттоки средств по операциям с карточками, в том числе благодаря урегулированию деятельности игорного бизнеса.

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