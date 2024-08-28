ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен

47
ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен
ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен
28 августа 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к высокопоставленному должностному лицу меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.
Читайте также
Как говорится в сообщении, прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке к Апелляционной палате ВАКС.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.