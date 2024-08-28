ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен — Finance.ua

ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен Сегодня 13:11

ВАКС отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен

28 августа 2024 года следственный судья ВАКС применил меру пресечения к главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ

Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к высокопоставленному должностному лицу меру пресечения в виде залога в размере 30,28 млн грн.

Как говорится в сообщении, прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке к Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Высший антикоррупционный суд взять главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко под стражу с залогом более 121 млн грн.

Економічна Правда По материалам:

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