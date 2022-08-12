Вакансий стало больше: какую работу предлагают специалистам без опыта и сколько платят — Finance.ua

Вакансий стало больше: какую работу предлагают специалистам без опыта и сколько платят Сегодня 13:02 — Личные финансы

Вакансий стало больше: какую работу предлагают специалистам без опыта и сколько платят, www.freepik.com

Украинские работодатели все чаще готовы принимать на работу кандидатов без опыта.

Об этом свидетельствует статистика кадрового портала grc.ua.

Как изменилось количество вакансий для кандидатов без опыта

В июле вакансии для специалистов без опыта и студентов вытеснили со второго места рейтинга наиболее востребованных профессий IT-сферу.

В общей структуре рынка труда вакансии для специалистов без опыта занимают 12,7% всех актуальных. Это очень неплохой результат, ведь сфера IT прочно держалась на 1-2 месте рейтинга на протяжении многих лет.

Пока работодателям нужно больше новичков, чем «айтишников». Почему так произошло? Одна из причин состоит в том, что владельцы компаний производят оптимизацию своих бизнесов, то есть ищут способы экономить. Им проще нанять недорогого специалиста без опыта и научить его необходимым знаниям и навыкам на практике, чем принимать в штат специалиста с высокой заработной платой.

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Еще одной причиной является то, что сфера ритейла активно восстанавливает поиск персонала. Увеличение количества вакансий в этой сфере происходит значительными темпами, превышающими динамику в других областях.

Однако и активность соискателей без опыта значительно увеличилась в последние месяцы. До войны на одно рабочее место в этой категории претендовало 5-8 человек. С апреля конкуренция между кандидатами без опыта работы составляла уже от 14 до 15 человек на рабочее место.

В августе найти работу специалисту без опыта стало еще труднее. На одну вакансию претендует вдвое больше — 28 соискателей.

Что предлагают работодатели

Прогнозируемо кандидатам без опыта большинство работодателей предлагают невысокую заработную плату. Хотя не обошлось и без приятных исключений. Итак, статистика такова:

6 000–9 100 грн предлагают 47% работодателей;

9 100–12 200 грн (35%);

12 200–15 300 грн (10%);

15 300–18 300 грн (5%);

более 18300 грн (3%).

В среднем предлагаемая заработная плата для специалистов без опыта значительно ниже, чем средняя зарплата среди всех вакансий в июле.

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Зато работодатели зачастую предлагают удобный график работы. Работать классический полный день требует всего 34% из них. На гибкий график можно рассчитывать в 36% случаев, на посменный график работы — в 29%. Возможность работать дистанционно указана только в 1% актуальных вакансий.

Топ-10 самых популярных профессий

Бесспорным лидером является сфера ритейла: на продавцов приходится 40% актуальных вакансий. Торговля всегда нуждалась в большом количестве работников, включая новичков. «Серебро» удерживают операторы АЗК (17%). Пятерку лидеров замыкают три профессии из сферы сервиса и работы с клиентами: тайный покупатель (13%), тайный проверяющий (8%), менеджер по продажам (3%).

Вторая пятерка выглядит следующим образом:

специалист WMS систем (3%);

администратор торгового зала (3%);

оператор-кассир банка (2%);

координатор проектов (2%);

официант (2%).

Больше всего вакансий для новичков размещают столичные работодатели (на Киев приходится 12% вакансий). Запад отстает лишь немного: Львовская область — 10%, Ивано-Франковская область — 9%. Удаленность от линии фронта позволяет местным рынкам труда работать более или менее нормально. Хотя пограничная Сумская область также держит марку — 9%. Замыкает пятерку Днепропетровская область — 6%.

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