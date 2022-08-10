Какую работу предлагают в Киеве — Finance.ua

Какую работу предлагают в Киеве Сегодня 13:01 — Личные финансы

Какую работу предлагают в Киеве

Несмотря на продолжающуюся войну, все больше украинских городов и регионов начинают восстанавливаться и возвращаться к активной бизнес-деятельности. Киев является лидером по темпам восстановления рынка труда. Все больше компаний начинает возвращаться к подбору персонала, в августе 2022 более трети всех актуальных вакансий на grc.ua размещены в Киеве.

Где больше всего вакансий

В настоящее время лидером среди количества размещенных вакансий является сфера продаж , причем количество вакансий в сфере имеет тенденцию к росту. В апреле доля вакансий из сферы продаж составляла 14%, а вот в августе уже 20% всех размещенных.

, причем количество вакансий в сфере имеет тенденцию к росту. В апреле доля вакансий из сферы продаж составляла 14%, а вот в августе уже 20% всех размещенных. Вторыми по востребованности являются специалисты из сферы ІТ , интернет и телеком , для которых открыто 19% от всех столичных вакансий. По сравнению с апрелем количество вакансий для специалистов из сферы ІТ в столице уменьшилось на 10%.

, , для которых открыто 19% от всех столичных вакансий. По сравнению с апрелем количество вакансий для специалистов из сферы ІТ в столице уменьшилось на 10%. Специалисты из сферы маркетинга , рекламы и PR стабильно занимают третье место по количеству открытых вакансий в Киеве. Доля предложений работы в этой сфере составляет 10,6% всех актуальных в столице.

, стабильно занимают третье место по количеству открытых вакансий в Киеве. Доля предложений работы в этой сфере составляет 10,6% всех актуальных в столице. Возросла потребность в специалистах из сферы финансов . В настоящее время для них открыто 8,4% вакансий, что на 5% больше, чем в апреле этого года.

. В настоящее время для них открыто 8,4% вакансий, что на 5% больше, чем в апреле этого года. Несколько возросло количество вакансий для студентов и людей, которые только начинают свой карьерный путь, сейчас для них доступно 5% вакансий.

Сколько готовы платить

Средняя предлагаемая зарплата в августе в Киеве 28 700 грн, что несколько ниже прошлогоднего, однако все равно выше, чем в целом по Украине.

Сферы, где больше всего платят:

наибольшую среднюю заработную плату предлагают в ІТ сфере — 186 000 грн, во многих вакансиях заработная плата указывается в валюте, поэтому не так подвержена колебаниям;

специалистам в сфере консультирования в Киеве готовы платить в среднем 54 600 грн;

из сферы маркетинга, рекламы и PR — 33000 грн;

кандидатам в сфере бухгалтерии, управленческого учета и финансов предприятий готовы платить в среднем 26000 грн;

в сфере транспорта и логистики — 25300 грн.

Наименьшую оплату предлагают студентам — 12 800 грн.

Конкуренция

Из-за войны часть людей потеряла работу, кто-то сменил место жительства, а кто-то решил переквалифицироваться, поэтому возросла конкуренция при поиске работы.

Наибольшая конкуренция в Киеве среди студентов и молодежи — 17 человек на 1 рабочее место, и этот показатель увеличился по сравнию с апрелем месяцем. В августе возросла конкуренция среди юристов — 8 претендентов на рабочее место. Достаточно высока конкуренция при поиске работы среди ученых, педагогов, у представителей топ-менеджмента и у строителей — примерно 7 человек на место. Шесть человек на одно вакантное место в августе среди административного персонала.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что Киев привлекает соискателей большим количеством предложений работы и более высокими средними зарплатами, показатель средней конкуренции в столице не самый высокий в Украине и составляет 6 человек на одну вакансию.

Кто ищет работу в Киеве

За последний месяц количество резюме людей, ищущих работу в Киеве, выросло за 14%. Это в основном кандидаты с опытом работы более 6 лет — 66% резюме. С меньшим опытом 1-6 лет ищет работу 16% человек, а без опыта работы 18%.

Наиболее активными соискателями являются люди наиболее трудоспособного возраста 30 — 50 лет, их 62%. Молодежи среди соискателей 21%, а старше 50 лет — 16%.

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