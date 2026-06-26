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Вакансий больше, зарплаты выше: как меняется рынок труда для людей с инвалидностью

Личные финансы
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Результаты исследования свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда
Результаты исследования свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда
Количество вакансий для людей с инвалидностью в Украине за год выросло на 17%, а медианные зарплаты в таких предложениях повысились на 26%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
В мае 2026 года на платформе было размещено 13 135 вакансий, открытых для людей с инвалидностью. Для сравнения, в мае 2025 г. таких предложений насчитывалось 11 225. Таким образом, за год количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 17%.
«Из-за дефицита кадров бизнес понимает важность инклюзивного подхода к найму. Речь идет не только о создании равных возможностей, но и формировании среды, где работник может реализовать свой профессиональный потенциал. Данные показывают, что работодатели все чаще оценивают кандидатов прежде всего по навыкам, опыту и профессиональным компетенциям. Рост количества вакансий для людей с инвалидностью и конкурентный уровень зарплат на таких позициях свидетельствуют о постепенном изменении подходов работодателей», — отметила руководитель OLX Работа Мария Абдуллина.

Изменения медианных зарплат за год

Положительная динамика наблюдается и по уровню оплаты труда. Так, медианная заработная плата в вакансиях, доступных людям с инвалидностью, в мае 2026 года составила 26,4 тыс. грн. Это на 26% больше по сравнению с маем 2025 года.
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Топ вакансий для людей с инвалидностью с высокими зарплатами

Самую высокую медианную зарплату среди таких вакансий предлагали штукатурам — 80 тыс. грн, что на 23% больше, чем в этой же профессии по рынку в целом (65 тыс. грн).
Далее в рейтинге:
  • фасадщики — 75 тыс. грн против 57 тыс. грн по рынку (+32%);
  • каменщики — 73,3 тыс. грн против 57,5 ​​тыс. грн (+27%);
  • дальнобойщики — 60 тыс. грн против 58,8 тыс. грн (+2%);
  • стоматологи — 60 тыс. грн против 32,5 тыс. грн (+85%);
  • рихтовщики — 56,3 тыс. грн против 50 тыс. грн (+13%);
  • монтажники — 50 тыс. грн. против 35 тыс. грн. (+43%);
  • автомаляры — 50 тыс. грн против 37,8 тыс. грн (+32%);
  • маляры — 50 тыс. грн против 35,9 тыс. грн (+39%);
  • автоэлектрики — 50 тыс. грн против 42,5 тыс. грн (+18%).
В целом, результаты исследования свидетельствуют о постепенном усилении инклюзивности украинского рынка труда.
Работодатели все чаще открывают вакансии для людей с инвалидностью, а уровень оплаты труда в таких предложениях продолжает расти.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что компании все чаще говорят о нехватке работников, но в то же время не спешат привлекать тех, кто мог бы частично закрыть вакансии. Речь идет, в частности, о ветеранах, людях с инвалидностью и внутренне перемещенных лицах.
34,9% компаний вообще не работают с темой инклюзивности и безбарьерности. Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. При этом количество работодателей, системно занимающихся реинтеграцией военных, уменьшилось с 43% до 30%. Доля компаний, трудоустраивающих людей с инвалидностью, также немного сократилась — до 48%, свидетельствуют данные Grc.ua.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаВакансииРынок труда
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