Вакансии в маркетинге и PR: 10 интересных предложений от работодателей — Finance.ua

Вакансии в маркетинге и PR: 10 интересных предложений от работодателей Сегодня 15:03 — Личные финансы

Вакансии в маркетинге и PR: 10 интересных предложений от работодателей

Отрасль маркетинга, рекламы и PR помогает компаниям налаживать связи со своими клиентами. Компаниям любого размера требуются квалифицированные специалисты для создания маркетинговых стратегий и рекламных кампаний.

Аналитики robota.ua подготовили выборку вакансий для представителей сферы маркетинга, рекламы и PR.

📍Киев

Компания, специализирующаяся на создании строительных материалов, приглашает в команду специалиста, который будет отвечать за ведение социальных сетей бренда; наполнение сайта; продвижение услуг и узнаваемости компании на рынке; продвижение sustainable проектов; реализацию крупных PR и рекламных проектов; разработку и изготовление POS-материалов; написание статей и пресс-релизов; работу со СМИ; формирование и реализацию ивентов; анализ эффективности маркетинговых мероприятий

📍Днепр (гибридный график работы)

Fashion brand по продажам колготок объявляет об открытии вакансии. Среди обязанностей будущего работника: ведение социальных страниц (Instagram, Facebook); загрузка видео на YouTube (при необходимости) и подготовка текста для описания видео; создание контент- и медиаплана для соцсетей (тексты, фото, видео); проведение фотосессий и видеосъемок, привлечение моделей для сотрудничества; работа с лидерами мнений и блогерами; публикация постов в Telegram-канале (2−3 раза в неделю).

📍Киев (гибкий график работы и удаленные рабочие дни)

Компания, специализирующаяся в сфере технологий и телекоммуникаций, открывает свои двери новому работнику. Пожелания к кандидатам: опыт работы в маркетинговом отделе международной компании — от 2-х лет на аналогичной должности; знание основ digital-инструментов (PPC, SMM, веб-аналитика), понимание digital-терминологии (CPA, CPI, CPC, CPM, CTR, CR); опыт работы с креативными, digital, медийными агентствами; знание основ UI/UX для Web&App (будет преимуществом); владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Think-cell (будет преимуществом); английский: Upper-Intermediate, украинский — свободно; высшее образование: специальность «Экономика» или «Маркетинг» (магистр).

📍Киев (возможные командировки)

Компания, официальный дистрибьютор автомобилей Hyundai в Украине, открывает конкурс на замещение вакантной должности. Анонсированные обязанности: формирование и реализация PR/SMM-плана в рамках стратегии компании и бренда; администрирование сайта, подготовка и адаптация контента; администрирование и развитие дилерской веб-платформы; администрирование аккаунтов социальных медиа компании, разработка СММ-стратегии; формирование новостного потока: статьи, пресс-релизы, публикации, генерирование локальных и адаптация глобальных информационных поводов; работа с журналистами и лидерами мнений; организация ивентов, презентаций, конференций, медиа тест-драйвов.

📍Киев

Ведущая международная табачная компания ищет специалиста. Портрет идеального кандидата на должность: 2 года опыта на похожей позиции; знание инструментов Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Power BI); отличное знание украинского языка; средний уровень владения английским языком; высшее образование; лидерские качества.

📍Киев (возможные командировки)

Национальная энергетическая компания приглашает на стажировку студентов выпускных курсов и молодых специалистов. Продолжительность — 6 месяцев. Ищут кандидатов с неполным высшим образованием соответствующего профиля; навыками написания текстов в разных форматах; начальным уровнем знания алгоритмов работы соцсетей (минимум); английский язык — базовый уровень.

Среди задач: освещение деятельности компании в разных форматах в соцсетях; формирование и поддержка бренда компании; взаимодействие с представителями СМИ.

📍Киев

Анонсированные обязанности: поиск подрядчиков и заказ полиграфии, брендированной продукции, заказ/закупка необходимых атрибутов для офиса (одна из ключевых задач); помощь в организации ивентов; анализ рынка; поиск партнеров; помощь в разработке/внедрении акционных предложений.

📍Киев (есть возможность работать удаленно)

Один из крупнейших non-food дистрибьюторов приглашает в команду. Среди задач: разработка маркетинговой стратегии бренда; аналитика рынка; ценовая сегментация; проведение качественных и количественных исследований; участие в запуске новых продуктов; проведение рекламных кампаний, ориентация на digital, разработка и воплощение трейд-маркетинговых активностей; разработка позиционирования на рынке; разработка лендингов; работа с сайтом, интернет-магазином; съемка рекламного и обучающего контента.

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📍Винница

Что будет делать будущий работник: организовывать работу команды (таргетолог, контент-менеджер, smm, оператор) по интернет-продвижению; искать форумы, выставки и другие мероприятия по продвижению подотчетных продуктов; взаимодействовать с внутренними заказчиками по оптимальной организации работы; регулярно анализировать конкурентов, в частности анализировать цены конкурентов; запускать и координировать рекламные кампании.

📍Киев

Многопрофильный украинский холдинг приглашает к сотрудничеству. Если у вас: высшее образование («Журналистика», PR, «Маркетинг», «Филология»); опыт работы в корпоративном сегменте PR — от 2-х лет; вы в совершенстве знаете украинский язык; имеете понимание медиарынка, глубокие знания в сфере внутренних коммуникаций; владеете навыками быстрого написания и редактирования текстов; умеете вести диалог с внутренними стейкхолдерами, топ-менеджментом; имеете наработанную базу контактов с журналистами (деловых online/offline-изданий) — отправляйте отзыв.

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