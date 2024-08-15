В Закарпатской области заработал «сухой порт» — Finance.ua

В Закарпатской области заработал «сухой порт»
В Береговском районе в Закарпатье заработало ООО «Терминал Чернотисов», которое функционирует как новый мультимодальный терминал. Это так называемый сухой порт.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.
Читайте также
«Этот мультимодальный терминал является крупным логистическим хабом на территории Береговского района. Его основная функция — перегрузка разнообразных грузов — не только сельскохозяйственной продукции, растительного масла, а в перспективе также нефтепродуктов — с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира», — отметил Микита.
По его словам, у терминала — удачное географическое расположение, непосредственно рядом с границей Венгрии и Румынии. Глава ОГА добавил, что в 2025 году предприятие планирует в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров.
Производственная площадь — 14,1 га. Общая сумма осуществленных на сегодняшний день инвестиций составляет около 282 млн грн.
Поделиться новостью