В Закарпатской области заработал «сухой порт» — Finance.ua

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В Закарпатской области заработал «сухой порт»

Аграрный рынок
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В Закарпатской области заработал «сухой порт»
В Закарпатской области заработал «сухой порт»
В Береговском районе в Закарпатье заработало ООО «Терминал Чернотисов», которое функционирует как новый мультимодальный терминал. Это так называемый сухой порт.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.
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«Этот мультимодальный терминал является крупным логистическим хабом на территории Береговского района. Его основная функция — перегрузка разнообразных грузов — не только сельскохозяйственной продукции, растительного масла, а в перспективе также нефтепродуктов — с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира», — отметил Микита.
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По его словам, у терминала — удачное географическое расположение, непосредственно рядом с границей Венгрии и Румынии. Глава ОГА добавил, что в 2025 году предприятие планирует в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров.
Производственная площадь — 14,1 га. Общая сумма осуществленных на сегодняшний день инвестиций составляет около 282 млн грн.
По материалам:
Mind
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