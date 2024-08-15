В Закарпатской области заработал «сухой порт» — Finance.ua

В Закарпатской области заработал «сухой порт» Сегодня 11:34 — Аграрный рынок

В Закарпатской области заработал «сухой порт»

В Береговском районе в Закарпатье заработало ООО «Терминал Чернотисов», которое функционирует как новый мультимодальный терминал. Это так называемый сухой порт.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита

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«Этот мультимодальный терминал является крупным логистическим хабом на территории Береговского района. Его основная функция — перегрузка разнообразных грузов — не только сельскохозяйственной продукции, растительного масла, а в перспективе также нефтепродуктов — с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира», — отметил Микита.

По его словам, у терминала — удачное географическое расположение, непосредственно рядом с границей Венгрии и Румынии. Глава ОГА добавил, что в 2025 году предприятие планирует в несколько раз увеличить объемы перегрузки товаров.

Производственная площадь — 14,1 га. Общая сумма осуществленных на сегодняшний день инвестиций составляет около 282 млн грн.

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