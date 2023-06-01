В Южной Корее власти раскрыли «схему Понци» на $330 млн — Finance.ua
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В Южной Корее власти раскрыли «схему Понци» на $330 млн

Криминал
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В Южной Корее власти раскрыли «схему Понци» на $330 млн
В Южной Корее власти раскрыли «схему Понци» на $330 млн
30 мая прокуратура Сувона (в Южной Корее) выдвинула обвинение двум топ-менеджерам и еще по меньшей мере 10 сотрудникам популярной местной P2P-платформы. Проект оказался обыкновенной пирамидой. Ущерб от действий мошенников составляет около $330 млн.

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Согласно материалам дела, фигуранты запустили P2P-сервис для обмена криптовалюты со встроенным магазином виртуальной одежды и аксессуаров. Пользователям предлагалось покупать эти товары и держать криптовалюту на сервисе для получения прибыли.
На сайте действовала 9-ступенчатая система градации инвесторов. Ранние партнеры получали отчисления за счет привлечения новых участников. На последней, девятой ступени, участникам гарантировали доходность до 16%.
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Сервис также позиционировал себя как своеобразный NFT-маркетплейс. Пользователи якобы могли зарабатывать на покупке и перепродаже виртуальных нарядов и аксессуаров.
Платформа проработала с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года. Общий ущерб от действий мошенников составил 439,3 млрд вон, около $330 млн. Число жертв пирамиды исчисляется сотнями.
Прокуратура уже задержала одного из основателей проекта и зама его партнера. По делу проходят еще 10 фигурантов, степень вины которых выясняется. Название сервиса не разглашается в интересах следствия.
Ранее стало известно о еще одном случае мошенничества в Южной Корее. Чиновник воровал деньги из бюджета, после чего вкладывал все в криптовалюту. Интересно, что до этого он уже лишился своих сбережений на рынке, но решил таким образом компенсировать потери.
По материалам:
incrypted
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