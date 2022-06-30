В Китае криптовалюты назвали самой большой схемой Понци в истории человечества — Finance.ua
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В Китае криптовалюты назвали самой большой схемой Понци в истории человечества

Финтех и Карты
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В Китае криптовалюты назвали самой большой схемой Понци в истории человечества
В Китае криптовалюты назвали самой большой схемой Понци в истории человечества
Гендиректор компании Red Date Technology, занимающейся разработкой крупнейшего китайского блокчейна Blockchain Service Network (BSN) Ифань Хэ в своей новой статье выразил негативное мнение о криптовалютах.
«В настоящее время все нерегулируемые криптовалюты, включая Bitcoin, являются схемами Понци, основанными на рыночной капитализации и количестве пользователей».
Глава BSN подчеркнул, что у него никогда не было криптовалютного кошелька или связанных с криптовалютой активов. Ифань Хэ не планирует и в будущем вкладывать средства в виртуальные валюты, даже если их обращение будет регулироваться на законном уровне, потому что «они не имеют никакой ценности».
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Впрочем, такого мнения в Китае придерживаются не все. Так, китайские банки разрешают получать процент от собственных активов в цифровой валюте центрального банка.
Критикуя Bitcoin и различные криптовалютные проекты, Ифань Хэ не обошел и криптополитику Сальвадора, который стал первой страной, сделавшей Bitcoin законным платежным средством 7 сентября прошлого года.
«Такие страны как Сальвадор подвергают риску собственные финансовые системы и обманывают своих граждан», — убежден гендиректор Red Date Technology.
С такой точкой зрения не согласился бы президент Сальвадора Найиб Букеле, который верит в будущее криптоиндустрии и не «опускает руки» даже во время «криптозимы». Недавно он призвал криптосообщество не паниковать из-за падения рынка и «наслаждаться жизнью», ожидая роста курса Bitcoin.
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По материалам:
noworries
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