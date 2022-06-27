Аналитик: в течение четырех лет Bitcoin вырастет на 1100% — Finance.ua

Аналитик: в течение четырех лет Bitcoin вырастет на 1100% Сегодня 18:33 — Личные финансы

Аналитик: в течение четырех лет Bitcoin вырастет на 1100%

Популярный крипто-аналитик, точно предсказавший крах Bitcoin в мае 2021 года и резкое снижение в этом году, уверен, что мы можем увидеть экспоненциальный рост BTC в ближайшие годы.

«Дейв Волна» сообщил своим 118 000 подписчиков в Твиттере, что, основываясь на его модели логарифмической кривой роста (LGC), Bitcoin потенциально может вырасти более чем на 1100% в течение следующих четырех лет.

«Кто сказал, что мы не получим что-нибудь подобное? Основная идея на этом графике заключается в том, что проходящая через LGC многолетняя линия тренда функционирует как среднее значение цены» — таким образом, аналитик прогнозирует устойчивое ралли ВТС до 260 000 долларов к 2026 году.

Другие прогнозы

Совершенно противоположное мнение высказал популярный криптостратег под никнеймом CryptoCapo, неоднократно предсказывавший значительные снижения курса Bitcoin (BTC). Он считает, что стоимость ведущего актива будет продолжать падать.

CryptoCapo уверен, что отскок цены после падения до 17 708 долларов за монету ошибочно признан возобновлением рыночной ситуации. По его мнению, данные индикаторов технического анализа показывают приближение более глубокого проседания. Также трейдер предостерег от вхождения в рынок в подобной ситуации.

«Низкие значения наблюдаются по каждому показателю. Анализ графиков на разных таймфреймах фиксирует скрытые медвежьи дивергенции. Уникальность нисходящего сценария не дает достаточной информации, чтобы назвать минимальную точку, к которой будет происходить ожидаемое падение».

Напомним, в марте 2022 года CryptoCapo предупредил сообщество о снижении цены ВТС на 50%, к моменту прогноза стоимость актива составляла $44 000.

Также аналитик сообщил, что следующий цикл падения станет финальным. Прогнозируемым дном, по его мнению и без каких-либо гарантий, является $16 000.

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noworries По материалам:

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