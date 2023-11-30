В Южной Корее в следующем году в некоторых школах появятся роботы-преподаватели — Finance.ua
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В Южной Корее в следующем году в некоторых школах появятся роботы-преподаватели

Технологии&Авто
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В Южной Корее в следующем году в некоторых школах появятся роботы-преподаватели
В Южной Корее в следующем году в некоторых школах появятся роботы-преподаватели, www.freepik.com
Со следующего года в начальных и средних школах южнокорейской столицы Сеула появятся роботы-преподаватели английского языка.
Об этом сообщает KBS.
В департаменте образования Сеула заявили, что внедрение таких роботов в учебный процесс является частью усилий по улучшению преподавания английского языка в государственных школах. По мнению властей, роботы-преподаватели помогут учащимся приобрести навыки индивидуального общения.
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В марте роботы-преподаватели появятся в пяти сеульских школах. Они будут вести беседы на английском языке с учениками с глазу на глаз, корректировать их произношение и выступать в роли помощника учителя.
Если эксперимент будет успешным, таких «преподавателей» английского введут и в других школах.
Кроме того, столичный департамент образования будет расширять использование голосовых чат-ботов в обучении английскому языку.
По материалам:
Укрінформ
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