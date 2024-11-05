В Южной Корее оштрафовали Meta на $15,67 миллиона за сбор конфиденциальных данных — Finance.ua

В Южной Корее оштрафовали Meta на $15,67 миллиона за сбор конфиденциальных данных Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

В Южной Корее оштрафовали Meta на $15,67 миллиона за сбор конфиденциальных данных

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи обязала Meta Platforms заплатить 21,62 миллиарда вон (15,67 млн ​​долларов) штрафа после того, как выяснилось, что компания собирала конфиденциальные данные пользователей и передавала их рекламодателям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление комиссии.

По данным комиссии, американский технологический гигант получил информацию об около 980 тыс. южнокорейских пользователей Facebook относительно их религиозных убеждений, политических взглядов и др., не получив на это согласия пользователей.

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Позже этой информацией воспользовались около четырех тысяч рекламодателей.

«Отдельно было установлено, что (Meta. — Ред.) анализировала данные о поведении пользователей, например страницы, которые им нравились, и рекламные объявления, которые они нажимали на Facebook, а также создавала и управляла рекламными темами, связанными с конфиденциальной информацией», — заявили в Комиссии по защите персональных данных.

Представители компании Meta в Южной Корее отказались комментировать данную информацию.

Укрінформ По материалам:

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