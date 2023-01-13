В Yasno спрогнозировали, повлияет ли потепление на отключения света — Finance.ua

В Yasno спрогнозировали, повлияет ли потепление на отключения света Сегодня 13:32 — Энергетика

В Yasno спрогнозировали, повлияет ли потепление на отключения света

Потепление в Украине будет способствовать ослаблению ограничений поставок электроэнергии, но не существенно, поскольку дефицит генерации сохраняется.

Председатель энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко отметил , что для улучшения ситуации нужно по меньшей мере восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте.

«Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте», — сказал он.

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По словам Коваленко, не следует ожидать и того, что электроснабжение прекратится при очень низких температурах. В то же время ограничения электроэнергии продлятся по крайней мере до конца зимы.

«Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, −20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет вырабатываться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос», — написал он.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. Пока объемы небольшие, их мало для покрытия дефицита.

УНІАН По материалам:

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