Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света — Finance.ua

Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.
Соответствующее решение Национальная комиссия приняла на заседании 10 января.
Так, регулятор проведет проверки:
- «ДТЭК Киевские электросети»
- «ДТЭК Киевские региональные электросети»
- «ДТЭК Одесские электросети»
- «Полтаваоблэнерго»
- «Хмельницкоблэнерго»
- «Волыньоблэнерго»
- «Прикарпатьеоблэнерго».
Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки «Закарпатьеоблэнерго» сняли с рассмотрения.
Справка Finance.ua:
- внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики;
- в декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.
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