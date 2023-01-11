Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света — Finance.ua

Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света Сегодня 09:11 — Энергетика

Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.

Соответствующее решение Национальная комиссия приняла на заседании 10 января.

Так, регулятор проведет проверки:

«ДТЭК Киевские электросети»

«ДТЭК Киевские региональные электросети»

«ДТЭК Одесские электросети»

«Полтаваоблэнерго»

«Хмельницкоблэнерго»

«Волыньоблэнерго»

«Прикарпатьеоблэнерго».

Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки «Закарпатьеоблэнерго» сняли с рассмотрения.

Справка Finance.ua:

внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики;

в декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.



Економічна Правда По материалам:

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