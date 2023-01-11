Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света — Finance.ua
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Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света

Энергетика
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Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света
Регулятор проверит еще 7 облэнерго из-за нарушения графиков отключения света
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ), из-за жалоб потребителей на дискриминационные отключения света проведет проверки 7 облэнерго.
Соответствующее решение Национальная комиссия приняла на заседании 10 января.
Так, регулятор проведет проверки:
  • «ДТЭК Киевские электросети»
  • «ДТЭК Киевские региональные электросети»
  • «ДТЭК Одесские электросети»
  • «Полтаваоблэнерго»
  • «Хмельницкоблэнерго»
  • «Волыньоблэнерго»
  • «Прикарпатьеоблэнерго».
Вопрос о проведении внеплановой выездной проверки «Закарпатьеоблэнерго» сняли с рассмотрения.

Справка Finance.ua:

  • внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики;
  • в декабре сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведет внеплановые проверки 12 операторов систем распределения, на которые поступило больше всего жалоб от клиентов.
По материалам:
Економічна Правда
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