В Yasno рассказали о состоянии отключений в столице — Finance.ua

В Yasno рассказали о состоянии отключений в столице Вчера 10:00 — Энергетика

Гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко рассказал о состоянии отключений в столице.

Первое. «Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера — менее чем на 7 часов за сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше — 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тыс. меньше, чем вчера», — отметил он.

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Но пока мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся.

Второе. В любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые важно запитать как можно скорее. Их подключают самыми первыми, и они не участвуют в экстренных отключениях. Список таких объектов определяет местная власть.

Вместе с ними к линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую выключаемую линию — то энергетики их переключают. Это небыстрый процесс, однако с хорошим прогрессом: раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас — 745.

Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы отключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение — ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСМД или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема.

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